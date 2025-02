Grande Fratello, arriva l’elezione del primo finalista tra gli uomini: cosa succede in diretta

La diretta del Grande Fratello del 10 febbraio 2025 avrà un grande colpo di scena: verrà infatti eletto il primo finalista di questa edizione. Durante la scorsa diretta, Alfonso Signorini ha svelato che la finale del programma è prevista per fine marzo, il che vuol dire che manca un mese e mezzo alla proclamazione del vincitore. È dunque il momento perfetto per dare il via all’elezione dei primi finalisti, che partirà proprio questa sera.

La scelta del primo finalista arriverà però non tra tutti i concorrenti, bensì soltanto tra gli uomini ancora in gara. Sarà, dunque, prima il caso di scoprire l’eliminato di puntata – essendoci in gioco anche Iago Garcia. Qualora l’attore spagnolo si salvasse, potrebbe dunque partecipare al televoto per il primo finalista.

Pronostico primo finalista Grande Fratello: ecco chi potrebbe spuntarla

Sarà infatti il pubblico da casa a proclamare, attraverso un televoto flash, il concorrente uomo che sarà il primo finalista Grande Fratello. Non è chiaro se potranno partecipare tutti gli uomini presenti in Casa o se si procederà ad un salvataggio a catena, i cui ultimi rimasti finiranno al televoto. Ricordiamo che il parterre maschile in Casa è composto da: Alfonso D’Apice, Federico Chimirri, Iago Garcia, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Giglio, Mattia Fumagalli, Maxime Mbandà e Tommaso Franchi. Se dovessimo valutare una gara tra tutti i nomi citati, stando alle votazioni del pubblico a casa finora, sarebbero Javier Martinez e Lorenzo Spolverato a giocarsela. Sono stati loro, infatti, i preferiti del pubblico, anche se nelle settimane dal suo rientro anche Iago a acquistato molto favore. Difficile, tuttavia, che riesca a superare i due ragazzi, che si attestano tra i più amati in assoluto nella Casa del Grande Fratello.