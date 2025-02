Primo finalista Grande Fratello, gioisce Lorenzo Spolverato: cos’è successo in diretta

Il Grande Fratello ha il suo primo finalista ufficiale: dopo un televoto tutto al maschile con 4 pezzi da novanta della Casa, alla fine il pubblico ha deciso che ad ottenere il primo pass per la finalissima è Lorenzo Spolverato. Il modello milanese ha sbaragliato la concorrenza vincendo al televoto contro Giglio, Alfonso D’Apice ma soprattutto il grande “rivale” Javier Martinez. Tuttavia, prima di arrivare all’annuncio ufficiale del nome del finalista, è successo un vero e proprio caos in studio e Alfonso Signorini ha voluto subito chiarire quanto accaduto.

In un primo momento, infatti, il conduttore ha annunciato Javier come primo finalista. Tuttavia si è trattato di un vero e proprio fraintendimento, perché alla fine il conduttore richiama Javier e Lorenzo al centro dello studio per rettificare: “Scusate colpo di scena, perché mi piace confondere un po’ le idee oggi“. A seguire, spiega il nuovo metodo di annuncio del vero finalista: “Adesso mi avvicino a voi e metterò il mio braccio sulla spalla del vero finalista“. Alla fine, con un vero e proprio colpo di scena, Signorini poggia il braccio sulla spalla di Lorenzo e si scopre così che è lui a poter gioire.

Alfonso Signorini e l’errore in diretta: annunciato prima Javier, poi la rettifica

Lorenzo Spolverato è dunque il primo finalista ufficiale del Grande Fratello, votato al televoto con il 45.61%, seguito da Javier Martinez a poca distanza al 42,69%, mentre più distaccati troviamo Alfonso D’Apice al 8,23% e Giglio al 3,47%. Ma perché Alfonso Signorini ha inizialmente fatto il nome di Javier? Il conduttore spiega che è stato un errore arrivato dall’esterno e, rivolgendosi agli autori, chiede ironico: “Siete d’accordo che è lui? Non è che dopo mi giro e mi dite un’altra cosa? Perché sennò posso anche andare a casa eh. Va bene essere tolleranti, però le idee chiare almeno su questo…“.

Poi, offre la sua spiegazione su quanto accaduto: “Qui in questa busta c’erano i nomi dei primi due esclusi, cioè Alfonso e Giglio. Voglio inquadrarla bene per il pubblico a casa perché voglio essere chiaro. Io non sapevo chi sarebbe arrivato in finale: gli accordi erano che la regia avrebbe illuminato il tutto“. Inquadrata la busta, il conduttore a quel punto spiega il malinteso avvenuto in diretta: “Quando ho visto che sul led c’era il primo piano di Javier, ho detto chiaramente che il finalista fosse Javier. Poi la Buonamici mi ha fatto segno, mi sono girato e loro mi hanno detto ‘non è Javier’. Però non so perché abbiano inquadrato Javier e non Lorenzo, perché fino a lì ci sarei arrivato anche io. È un errore, ma non mio: lasciatemelo dire: io qui non c’entro proprio niente!“.