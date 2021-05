Primo finalista Isola dei Famosi 2021, chi è?/ Pronostici: Fariba e Cerioli favoriti?

Serata importante per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. Loro non lo sanno ancora ma la diretta di questa sera, 21 maggio, su Canale 5 proclamerà il primo finalista di questa edizione. Sarà un televoto lampo, aperto nel corso della puntata da Ilary Blasi, a decidere chi potrà raggiungere l’ambita meta alla quale, d’altronde, mancano ormai poche settimane. Ma chi, tra i naufraghi rimasti in gioco, potrebbe essere il primo ad andare in finale? Al momento Fariba Tehrani è al televoto e rischia di essere l’eliminata ma, stando a quando accaduto nelle ultime nomination che l’hanno vista protagonista, la Tehrani dovrebbe riuscire a salvarsi anche in questa occasione. Le votazioni di queste settimane hanno infatti evidenziato un forte supporto da parte del pubblico nei confronti di Fariba, per questo potremmo ipotizzare che proprio lei possa essere una prima papabile finalista.

Andrea Cerioli sarà il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2021?

Altro concorrente che in queste settimane si è conquistato la simpatia del pubblico è Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha superato un po’ di nomination ma è il suo atteggiamento ad aver conquistato il pubblico. Andrea, infatti, si lamenta spesso per il cibo, comportamento che tra i suoi compagni ha scatenato spesso malumori ma che il pubblico accoglie invece con ironia. Fatto sta che proprio Cerioli e Fariba potrebbero giocarsi un testa a testa per il primo posto nella finale dell’Isola dei Famosi 2021.

