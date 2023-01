PRIMO NATO ITALIA 2023: CHI È, COME SI CHIAMA/ Chiara e Filippo nati in contemporanea

Non c’è un primo nato in Italia: ce ne sono ben due! Si tratta di Chiara e di Filippo. I due bambini sono venuti al mondo contemporaneamente a mezzanotte nelle sale parto della casa di cura “Santa Famiglia”, che sui social ha dato così l’annuncio del doppio lieto evento: “Un trionfo di nascite! A mezzanotte precisa nascono Filippo, 3,1 kg, secondogenito, con parto spontaneo, e nello stesso istante Chiara, 2,6 kg di peso, terzogenita, con parto cesareo, ad annunciare un nuovo anno che promette bene sul fronte della natalità. Fiocco azzurro per mamma Giulia e papà Andrea che vedono alla luce Filippo. Negli stessi istanti, mamma Giovanna e papà Claudio accolgono l’arrivo di Chiara come il regalo più bello per la sua mamma, che esattamente il 1 gennaio festeggia il suo 43° compleanno”.

I primi nati del 2023 e le loro mamme stanno bene, e con i papà festeggiano insieme all’équipe medica che li ha assistiti un inizio di anno davvero straordinario. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

PRIMO NATO 2023, I MEDICI: “SIAMO MOLTO FELICI PER I GENITORI, SPERIAMO CHE INIZI UN TREND DI NATALITÀ IN ASCESA”

La casa di cura “Santa Famiglia”, dove i primi nati del 2023, Chiara e Filippo, hanno emesso il loro primo vagito, si conferma uno dei centri nascite più ambiti per le mamme prossime al parto nelle ore che segnano il passaggio al nuovo anno; infatti, si legge sulla pagina Facebook della struttura, “i vagiti di altri neonati si susseguono a ritmo naturale a pochi istanti uno dall’altro durante la notte nelle colorate sale parto”.

Donatella Possemato, direttrice della casa di cura “Santa Famiglia”, ha dichiarato online: “Le due nascite in contemporanea di Chiara e di Filippo segnano forse l’inizio di un trend della natalità nuovamente in ascesa? Questo il mio augurio più grande per il Paese. Siamo molto felici per i genitori che ci hanno scelto e per i loro piccoli, a loro i nostri migliori auguri per il lieto evento”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

CHI È IL PRIMO NATO DEL 2023: COME SI CHIAMA?

A brevissimo potremo finalmente scoprire chi è il primo nato del 2023, il bambino o la bambina destinata a comparire su tutti i siti di informazione e che si guadagnerà i famosi 15 minuti di notorietà di cui parlava Andy Warhol. Non appena supereremo la mezzanotte, nell’arco di pochi minuti verrà annunciato il primo nato ufficiale del 2023, fatto attorno a cui da sempre gravita una grande curiosità, sia in Italia che all’estero.

Inoltre, attorno al primo nato dell’anno ci sono sempre anche delle piccole dispute, soprattutto negli altri Stati. Molti non sapranno, infatti, che il alcune parti del mondo esistono dei broker che accettano scommesse sul luogo in cui nasce il primo bambino dell’anno, oppure anche addirittura sul suo nome. Fortunatamente, in Italia si tratta solamente di sana curiosità e difficilmente abbiamo assistito a dispute di qualsiasi tipo per definire con precisione chi sia il bambino o la bambina più famosa del momento. Comunque sia, mentre attendiamo l’annuncio sul primo nato del 2023, scopriamo chi sono stati gli ultimi nel corso degli anni precedenti.

PRIMO NATO DEL 2022: I PRECEDENTI

Mentre aspettiamo di scoprire chi è il primo nato del 2023, insomma, dedichiamo qualche minuto per ricorda chi sono stati gli ultimi famosissimi bambini nati per primi negli anni passati. Nell’anno che si sta chiudendo, la prima nata in Italia è stata Olivia, partorita presso la Casa di Cura Sanata Famiglia di Roma pochissimi secondi dopo la mezzanotte di Capodanno. Il primo nato dell’anno 2021, invece, è stato il piccolo Antonio, presso l’ospedale di Catania Garibaldi-Nesima un minuto dopo lo scoccare della mezzanotte.

Continuiamo la carrellata dei primi nati, attendendo che venga annunciato quello del 2023, con la piccola Bianca, nata il primo gennaio 2020, anche lei presso la Casa di Cura Santa Famiglia di Roma, anche lei un minuto dopo lo scoccare della mezzanotte. Facendo, infine, un passo indietro fino al 2019, il primo nato di quell’anno era stato Italo, nato pochissimo tempo dopo la mezzanotte presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma. Insomma, a brevissimo sapremo il nome del primo nato del 2023, scoprendo anche dove è stata registrata sul territorio italiano, se a nord o sud ed in quale regione.

