Primo trapianto di occhio completo eseguito a New York/ 140 medici e 21 ore: “Esito positivo”

Operazione da record in quel di New York: il primo trapianto completo di un occhio umano. Come si legge sul sito di TgCom24.it, citando la rivista Scientific America, l’intervento è stato eseguito sei mesi fa in occasione di un trapianto parziale di faccia, e l’esito è stato positivo stando ai chirurghi che l’hanno portato a termine. Eduardo Rodriguez, il dottore alla guida dell’equipe che ha appunto effettuato il trapianto di occhio, operazione durata ben 21 ore, ha spiegato: “Il fatto che abbiamo trapiantato un occhio è un enorme passo in avanti, è qualcosa a cui si pensava da secoli ma che non era mai stato eseguito”.

Il paziente si chiama Aaron James, un veterano militare originaria dell’Arkansas, negli Stati Uniti, che aveva subito un gravissimo infortunio al volto dopo aver toccato un filo in tensione mentre stava lavorando come manutentore elettrico in Oklahoma, episodio risalente al giugno del 2021. A seguito dell’incidente aveva subito delle gravi ustioni sul lato sinistro del viso, compreso l’occhio, il naso e le labbra, oltre a danni estesi al braccio sinistro che è l’arto che usa solitamente in quanto mancino.

PRIMO TRAPIANTO DI OCCHIO COMPLETO ESEGUITO A NEW YORK: LE PAROLE DEL PAZIENTE

“Vorrei ringraziare il donatore e la famiglia del donatore. Senza di loro, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”, ha detto lo stesso James subito dopo l’operazione. L’intervento di trapianto di faccia e dell’intero occhio sinistro ha richiesto l’apporto di ben 140 chirurghi, tutti specializzati in questo tipo di operazioni a dir poco delicate.

L’occhio trapiantato, come fanno sapere gli stessi medici, ha mostrato dei notevoli segnali di buona salute anche se James non può ancora vedere, ma si augura che la vista gli possa ritornare il prima possibile e che il suo intervento possa fare da apripista a molte operazioni simili in futuro. “E’ la mia maggiore speranza. Se riuscirò a vedere sarà fantastico. Se l’intervento farà da apripista a una nuova strada nel campo medico sono completamente a favore”, ha detto James intervistato dai microfoni della Cnn.

