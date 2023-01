Primo vaccino per le api da miele approvato in USA/ Protegge colonie dalla peste

Negli Stati Uniti è stato approvato il primo vaccino al mondo per le api da miele. Si tratta di un’importante arma a difesa delle malattie che negli ultimi anni hanno devastato le colonie fondamentali per l’impollinazione. Come riferito dal sito del Guardian, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha concesso una licenza condizionale al vaccino creato da Dalan Animal Health, società biotecnologica statunitense, con l’obiettivo di proteggere le api mellifere dalla peste americana. Annette Kleiser, amministratore delegato di Dalan Animal Health, ha commentato: “Il nostro vaccino è una svolta nella protezione delle api mellifere. Siamo pronti a cambiare il modo in cui ci prendiamo cura degli insetti, con un impatto sulla produzione alimentare su scala globale”.

Covid Cina, “Ue raccomanda fortemente tampone ai viaggiatori”/ E sulle mascherine...

Inizialmente il siero sarà disponibile per gli apicoltori commerciali e mira a frenare la diffusione della peste, una malattia che viene causata dalle larve del batterio Paenibacillus e che va ad indebolire se non ad uccidere gli alveari. In alcune zone degli USA, continua il Guardian, tale malattia è stata trovata in un quarto degli alveari e al momento non esiste una cura: quando gli apicoltori la scoprono sono costretti a distruggere e bruciare eventuali colonie infette.

"Pandemia Covid è finita"/ Mertens (virologo) "Nessuna variante distrugge l'immunità"

PRIMO VACCINO PER API DA MIELE APPROVATO: IL COMMENTO DI KEITH DELAPLANE

“È qualcosa che gli apicoltori possono facilmente riconoscere perché riduce le larve a questa sostanza appiccicosa marrone che ha un odore rancido”, ha commentato Keith Delaplane, entomologo dell’Università della Georgia, che ha collaborato con Dalan per lo sviluppo del vaccino. Il vaccino viene somministrato alle api incorporandolo nella pappa reale data dalle api operaie alla regina: a sua volte l’ape regina lo ingerisce e quando espelle le larve risultano essere già protette dalla peste.

“In uno scenario perfetto – ha continuato Delaplane – le regine potrebbero essere nutrite con un cocktail all’interno di una caramella regina – lo zucchero morbido e pastoso che le api regine mangiano durante il trasporto. Gli allevatori di regine potrebbero pubblicizzare ‘regine completamente vaccinate'”. Il vaccino contro le api da miele potrebbe aprire la strada per individuare altri farmaci contro malattie sempre legate a questo insetto, a cominciare dalla versione europea della peste.

Madame, verità su vaccino/ "Genitori no-vax, credetti a complotti", ma su Green Pass…

© RIPRODUZIONE RISERVATA