‘Primogenito’ rifiutato ai casting di Amici 2023, protesta con una canzone/ Il testo contro il talent show

Tik toker viene scartato da Amici e si vendica con un canzone: cosa è successo

In questi giorni sono stati effettuati i provini per Amici, ed è stata composta la classe formata da 20 alunni tra cantanti e ballerini. Tra i ragazzi venuti a esibirsi sperando di entrare nel talent show, un seguito tik toker ha scritto una canzone contro il programma di Maria De Filippi dopo essere stato scartato.

Primogenito, nome d’arte del ragazzo in questione, ha pubblicato un brano su Tik Tok e ha scritto: “Pov: sta cominciando amici ma sei non sei stato preso ai casting“. Il cantante ha poi precisato che questa canzone di protesta non è importante per lui, ma è dedicata a un suo collega che ha effettuato i provini senza riuscire ad entrare nella scuola più ambita d’Italia. Il tono del testo della canzone è molto polemica, d’altronde è un attacco voluto al talent show mariano.

Testo integrale del brano contro il talent show: il duro attacco

Ecco il testo integrale del brano di Primogenito, contro il talent show:

Oggi comincia Amici e non ti hanno considerato

Non funziona come credi, ti hanno illuso e poi scartato

Starai fermo sul divano, ma volevi avere un banco

Non sarà abbastanza bravo, oppure…

Non hai capelli afro colorati, non sei abbastanza personaggio per la De Filippi

E non hai fatto né Sanremo Giovani e nemmeno X Factor

Non hai fatto i capricci nelle schede e nemmeno sul palco

Non sei con l’etichetta o non hai il cognome americano

Poi non hai fatto il disco d’oro con i capelli di platino

Non fai musica commerciale e questo ti fa onore

Non parli dei tuoi drammi e drammi d’amore

E la critica non è la selezione più che giusta, ma il messaggio che fate passare

In ogni post su Instagram voi descrivete Amici come un programma per tutti

Quando già sapete bene chi saranno i vostri eletti.











