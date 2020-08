Prince of Persia le sabbie del tempo/ Video, su Italia 1 il film con Jake Gyllenhaal

Non siamo di certo di fronte ad un capolavoro assoluto ma Prince of Persia – le sabbie del tempo che Italia 1 propone al suo pubblico nella serata del 2 agosto 2020, con inizio alle ore 21,20, è ideale e perfetto per una serata ‘pizza e bibita’, o birra, per una famiglia intera. La pellicola prodotta da Jerry Bruckheimer Films assieme a Walt Disney Pictures nel 2010, produzione interamente americana, é l’adattamento cinematografico dell’omonimo gioco, un game-play amatissimo nel mondo di consolle dalla grafica futuristica.

La regia fu affidata al britannico Michael Cormac Newell, detto Mike, il regista, giusto per intenderci di ‘Harry Potter e il calice di fuoco (Harry Potter and the Goblet of Fire)’, nel 2005, ‘Donnie Brasco’ alcuni anni prima, nel 2018 è ancora sul grande schermo con l’ottimo ‘Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey (The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society)’. Nel cast de ‘Prince of Persia – le sabbie del tempo’, troviamo protagonista Jake Gyllenhaal, esploso letteralmente come attore con ‘Donnie Darko’, nel 2019 interprete di Mysterio nella pellicola ‘Spider-Man: Far from Home’. Al suo fianco la bella Gemma Arterton, già apprezzata in pellicole come ‘Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe (Hansel and Gretel: Witch Hunters)’ o ‘Vita e Virginia’, giusto per citare una paio di tante pellicole nelle quali l’attrice britannica si è messa in luce.

Prince of Persia – le sabbie del tempo, la trama del film

Ecco la trama di Prince of Persia – le sabbie del tempo. Nella Persia dell’VIII secolo, il giovane Dastan cresce sulle strade della capitale Nafat, città nella quale viene adottato da Re Sharaman che apprezza il suo coraggio e la sua nobiltà di coraggioso cavaliere, Re che lo sceglie, dandogli la carica di Principe, per essere combattente nella battaglia di Alamut, assieme ai fratelli Tus e Garsiv, rea di essere sospettata, a ragione, di fornire armi ai nemici della Persia stessa.

La principessa Tamina invia, allo scopo di difendere Alamut, un guerriero misterioso al quale Dastan sottrae un pugnale vinto in duello. Tamina stessa verrà presa prigioniera per essere condotta davanti a Re Sharaman: Dastan e is uoi fratelli sono assolutamente convinti di avere agito al meglio ma il loro Re non è perfettamente d’accordo con la scelta di questa battaglia che potrebbe avere compromesso i rapporti tra le due città portandosi nel tempo strascichi di eventuali rappresaglie di vendetta. Inizia così la vera avventura, fatta di intrighi di corte e nemici che tramano nell’ombra e con lo spettro di una guerra possibile, i nostri eroi, il nostro Principe su tutti, dovranno dimostrare chi è fedele e configgere e scovare chi non lo è portando la giustizia nel grande Regno di Persia, concedendosi anche momenti per amoreggiare tra nobili.

