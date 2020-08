Prince, pubblicato l’inedito ‘Cosmic day’/ La canzone fu registrata nel 1986

Sono trascorsi più di quattro anni dalla scomparsa di Prince ma i fan lo ricordano sempre con grande affetto. Arriva intanto una gradita notizia direttamente dalla Prince Estate che ha deciso di pubblicare l’inedito “Cosmic Day” in partnership con Warner Records. Il brano venne registrato il 15 novembre 1986 presso il Sunset Studio 3 di Hollywood. Il cantante si avvalse della collaborazione degli ingegneri Susan Rogers e Coke Johnson. Ad oggi è circolata soltanto un estratto di quel testo, la versione estesa della canzone troverà collocazione anche all’interno della ristampa di “Sign O’ the Times”. L’album sarà immesso sul mercato discografico dal prossimo 25 settembre in formato cofanetto che conterrà più di 60 registrazioni audio inedite oltre a due live complete.

Cosmic Day, il brano narra di un Tritone nel cielo

Il brano inedito narra di un Tritone in cielo e nelle profondità del mare. Prince la canta con la voce androgina di Camille, ovvero il suo alter ego femminile. “Cosmic Day”, rimasta inedita nella sua versione integrale fino a questa uscita, fu esclusa dagli album usciti a quell’epoca. Ovvero “Crystal Ball” e “Sign O’ The Times”. Il brano è disponibile in streaming su tutte le principali piattaforme digitali. Inoltre, sulle pagine social di Prince, è possibile vedere il manoscritto integrale del testo del brano. La nuova pubblicazione di “Sign O’ The Times” sarà disponibile in versione fisica e digitale dal prossimo 25 settembre, mentre l’album è stato rimasterizzato per la prima volta. La Super Deluxe edition comprende 63 tracce inedite e anche un inedito videoconcerto di due ore. Una vera chicca per i fan di Prince.



