Prince Zorresi, ex compagno Serena Rutelli torna in tv/ Vicino a L’Isola dei famosi?

Prince Zorresi, l’ex fidanzato di Serena Rutelli, potrebbe tornare a breve in televisione. Stando ad alcuni rumors circolanti nelle ultime ore sembra che il ragazzo originario del Senegal abbia aperto uno studio palestra dopo essersi laureato negli scorsi mesi. Prince avrebbe deciso di investire alcuni soldi messi da parte, nonostante il periodo non sia decisamente dei migliori, viste le restrizioni di covid in corso e la conseguente chiusura delle palestre da mesi.

Ma non finisce qui perchè stando ad alcune indiscrezioni pare che lo stesso abbia ritrovato l’amore dopo Serena Rutelli e si sarebbe di conseguenza fidanzato. Attenzione infine anche alla voce che vorrebbe Prince Zorresi pronto a tornare in televisione, magari come prossimo concorrente del reality show di Canale 5, leggasi L’Isola dei famosi.

PRINCE ZORRESI E SERENA RUTELLI: LA LORO STORIA FINITA A SAN VALENTINO

La storia fra Prince Zorresi e Serena Rutelli aveva appassionato numerosi telespettatori, con i due che erano apparsi splendidi assieme. La coppia era anche andata a vivere in una nuova casa a Roma Nord, ma la favola è finita a febbraio dell’anno scorso come aveva annunciato la stessa Serena Rutelli ospite negli studi di Vieni da me: “So che non è il giorno più adatto (l’annuncio era giunto a San Valentino ndr) per dirvi ciò che sto per dirvi, ma sì, tra me e Prince è finita da tempo”. L’ex concorrente del Grande Fratello 2019 si era detta ancora innamorata di Prince Zorresi “Per me l’amore non è finito, sono innamoratissima. E non riesco a nascondere i miei sentimenti, che cosa devo fare?”, e pare che i due siano rimasti comunque in buoni rapporti. Prince e Serena sono stati assieme per circa due anni, e tra di loro vi erano 9 anni di differenza, 21enne lei, 30enne lui. Dopo una serie di esperienze calcistiche con Salernitana, Vicenza e Lazio, Zorresi si era trasferito presso l’Audace Calcio di Verona, senza riuscire quindi a sfondare. Nato a Roma, ha vissuto sempre nella capitale con la sua famiglia adottiva, aspetto che lo aveva accomunato alla Rutelli, anche lei adottata.



