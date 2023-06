PRINCESS/ Il film che certifica il talento di De Paolis

Roberto De Paolis è uno degli autori più interessanti del panorama. Dopo il bellissimo Cuori puri, il regista romano si è confermato con Princess, rivelando anche la sua grande versatilità. Un coming of age a metà tra favola e realtà, un film che non cerca il facile consenso e distante anni luce dalla definizione di ruffiano. Dopo il passaggio in sala con Lucky Red, è ora disponibile in DVD e Blu-ray grazie a Plaion Pictures e Lucky Red.

SINOSSI – Princess è una giovane clandestina nigeriana che vende il proprio corpo ai margini di una grande città. Come un’amazzone a caccia, si muove in una pineta che si estende fino al mare, un bosco incantato in cui rifugiarsi, nascondersi dalla vita, guadagnarsi il pane quotidiano. Per sopravvivere deve fiutare l’odore dei soldi, schivare pericoli e sentimenti, un cliente dopo l’altro, senza soluzione di continuità. Finché un giorno litiga con le amiche con cui condivide la strada e incontra un uomo che sembra volerla aiutare. Ma è soltanto da sola che Princess potrà salvarsi.

Selezionato come film d’apertura della sezione Orizzonti della 79.ma Mostra del cinema di Venezia, Princess accende i riflettori su questa diciannovenne su questa diciannovenne che cerca di resistere alla ferocia del mondo. De Paolis sceglie un tema – la prostituzione – che racconta anche altri problemi presenti nella società, dalla povertà alla clandestinità passando per la marginalità. Princess è un’opera sorprendente e originale, nella quale De Paolis riesce a fare convivere religione e superstizione senza mai dare giudizi: le risposte spettano tutte allo spettatore. Stravinta la scommessa di puntare sun una non professionista come protagonista: classe 1996, Glory Kevin è una rivelazione. Impossibile non citare inoltre la prova di Lino Musella, tra gli attori più bravi del panorama italiano.

