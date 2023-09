Principe Alberto: “Charlene sempre al mio fianco, basta falsità”/ “Ue? Stiamo trattando ma…”

Insieme, Alberto e Charlène, hanno due figli: Jacques e Gabriela. Parlando proprio della figlia, il principe racconta i piani che ha per lei: “Gli stessi che ho per Jacques, avrà la stessa attenzione e formazione. E altrettante responsabilità, c’è un ruolo per lei nella Monaco di domani. Jacques ne avrà bisogno”. Alberto di Monaco non sa ancora se Jacques avrà una formazione militare: “Non lo forzerò ma lo consiglierò, come è stato per me. E gli 8 mesi nella Marina francese, cinque mesi sulla Jeanne D’Arc, mi sono serviti”. Dopo vent’anni al trono, il sovrano spiega: “Ho lavorato molto sulla parte diplomatica per espandere il network di Monaco, ora ha relazioni con circa 160 Paesi; dal 1993 è parte dell’Onu. E ora siamo in negoziazione con l’Unione europea”.

