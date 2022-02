Principe Andrea, accordo economico con Virginia Giuffre/ 10 milioni di sterline?

Alla fine non ci sarà il processo a New York ai danni del Principe Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta, accusato di abusi sessuali da parte di Virginia Giuffre. Nelle scorse ore il Duca ha trovato un accordo proprio con la sua accusatrice per una cifra rimasta top secret ma che secondo i numerosi tabloid d’oltre Manica sarebbe decisamente cospicua. Pare infatti che il Principe Andrea abbia firmato un assegno da circa 10-12 milioni di sterline, che al cambio fanno più o meno 16-18 milioni di euro. Inoltre, il reale, viene fatto sapere dal New York Times, intenderà farà una “donazione sostanziale” a una organizzazione di beneficenza “in supporto dei diritti delle vittime” degli abusi.

Giorgio Pasotti e sua figlia Maria/ "Per me è tutto"

“E’ un accordo di massima ed entro un mese verrà notificata al giudice la richiesta di chiusura processo nei suoi confronti”, hanno invece commentato i legali dello stesso accusato. Se le cifre di cui sopra venissero confermate, si tratterà senza dubbio di un prezzo molto salato per il principe Andrea e il suo presunto scandalo sessuale. Tra l’altro lo stesso “imputato” ha dovuto già rinunciare a tutti i gradi e gli onori militari, ed ha perso anche ogni incarico di rappresentanza a nome della Royal Family, nonché la revoca del diritto di essere chiamato “Altezza Reale”.

Lavinia, investita a 16 mesi fuori dall'asilo/ È in stato vegetativo: processo al via

PRINCIPE ANDREA, ACCORDO CON VIRGINIA GIUFFRE: PAGHERA’ LA REGINA?

Di fatto la corte britannica ha preso nettamente le distanze e lo ha messo al bando, nonostante in passato il Principe Andrea fosse stato spesso e volentieri etichettato come il figlio prediletto proprio della Regina Elisabetta II, che quest’anno tra l’altro festeggia i 70 anni di Regno.

Travolto dallo scandalo con protagonista il faccendiere americano Jeffrey Epstein, morto in cella a New York nel 2019, il principe Andrea è riuscito ad evitare il pubblico ludibrio, e magari anche un’eventuale galera, attraverso un pagamento che secondo molti sarà compensato dalla Regina, tenendo conto, come si legge su Io Donna, che lo stesso figlio di Elisabetta non ha le disponibilità economiche per pagare tale cifra.

"Mamma, sono gay": zio lo picchia con bombola del gas/ Giacomo: "Cacciato di casa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA