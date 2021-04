PRINCIPE ANDREA DUCA DI YORK/ Dal matrimonio con Sarah Ferguson agli scandali del caso Epstein

Il Principe Andrea, Duca di York, sarà presente ai funerali reali del Principe Filippo, scomparso all’età di 99 anni. Il terzogenito della famiglia Reale è stato coinvolto negli ultimi anni in scandali che hanno riguardato anche il caso Epstein e la possibilità che il Principe fosse coinvolto in una relazione sessuale con una 17enne, Virginia Roberts. Una situazione che ha portato Andrea a defilarsi completamente dalla vita della casa reale, ritrovandosi ai margini per non creare scandalo. La morte del Principe Filippo ha però portato a un riavvicinamento, con Andrea che ha sottolineato come la Regina Elisabetta II abbia confidato ai figli di sentire un grande vuoto dopo la scomparsa del consorte, che era stato vicino a Sua Maestà per ben 73 anni di matrimonio. Il rapporto tra Andrea e i genitori non si era mai deteriorato, anche se sicuramente dopo la tempesta mediatica vissuta con la separazione tra Carlo e Diana e la morte della “principessa del popolo”, non si aspettava questo tipo di tensioni da parte di una personalità discreta come era stata quella di Andrea.

REGINA ELISABETTA II/ Il matrimonio con Principe Filippo saldo durante le crisi...

IL MATRIMONIO CON SARAH FERGUSON

Lontani i tempi in cui il Duca di York occupava le prime pagine dei rotocalchi ai tempi del suo matrimonio con Sarah Ferguson, celebrato nel 1986 e conclusosi esattamente 10 anni dopo, nel 1996, con il divorzio. Dal matrimonio l’8 agosto 1988 è nata la figlia Beatrice di York e il 23 marzo 1990 è nata un’altra figlia, Eugenie. Sorprendentemente, al momento dell’esplosione del caso Epstein, Sarah Ferguson ha postato sul suo profilo Instagram un’accorata difesa dell’ex marito: “È così raro incontrare persone capaci di parlare dal cuore con onestà e sincerità, coerenti e legate ai propri valori. Andrea è una persona autentica e un vero gentleman. Sono dalla sua parte, lo sostengo e ne sono orgogliosa. Andrea ha servito per tanti anni la Gran Bretagna e la monarchia. Lo seguirò in ogni passo. Abbiamo sempre fatto tutto insieme, l’uno per l’altro e per noi contano solo le tre C: comunicazione, compromesso, compassione.” Queste le parole che hanno regalato un sostegno importante al Principe Andrea nel momento più difficile della sua vita.

Arisa/ Dopo il no al matrimonio con Andrea di Carlo, il nuovo singolo Ortica

AL FRONTE NELLA GUERRA DELLE FALKLAND

Il Principe Andrea, Duca di York, ha anche alle spalle una brillante carriera da pilota, essendosi arruolato nella Royal Navy. Ci fu un grande scalpore quando, nel bel mezzo della sua carriera militare, Andrea si ritrovò a combattere contro le truppe argentine nella guerra delle Falkland. Si parlò dell’opportunità di rimpatriarlo anche per motivi di sicurezza, ma la Regina Elisabetta II, sostenuta dal Principe Filippo nella decisione, si impose per mantenerlo al fronte. Andrea partecipò alle operazioni della squadriglia come pilota di Westland Sea King durante tutte le ostilità, e quando la portaerei sulla quale prestava servizio, la Invincible, tornò in Inghilterra alla fine della guerra, la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo erano presenti ad accogliere Andrea assieme alle altre famiglie che accoglievano i marinai di ritorno dal fronte. Anni lontani ma ricordi che sicuramente baleneranno alla mente del Duca di York nel giorno del funerale del Principe suo padre.

LEGGI ANCHE:

Andrea di Carlo, ex di Arisa/ "Matrimonio? Impegno serio che lei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA