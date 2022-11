Principe Andrea “in lacrime” dopo incontro con Carlo/ “Non tornerà ai doveri reali”

Principe Andrea “in lacrime” dopo l’incontro con Carlo

Il principe Andrea è finito “in lacrime” dopo l’incontro con il fratello Carlo. L’ancora principe di Galles e futuro re ha comunicato qualche mese fa al fratello che non sarebbe mai tornato ai doveri reali. Nonostante le sue strette amicizie con il pedofilo Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, condannati per reati sessuali, il duca di York sperava di poter tornare a ricoprire qualche ruolo all’interno della famiglia reale: pensava infatti di poter essere “ancora essere prezioso” come membro lavoratore.

Alcuni giorni prima della morte della regina a settembre, Carlo avrebbe avuto un incontro faccia a faccia con suo fratello maggiore su un possibile ritorno alla vita pubblica. Alla discussione sarebbero stati presenti solo i due e il faccia a faccia sarebbe stato “emotivo e teso”. Proprio con quell’incontro, Carlo ha annullato le speranze di suo fratello di tornare a lavorare come membro della famiglia reale.

Principe Andrea, “Carlo gli ha detto che deve accettarlo”

Una persona vicina alla famiglia reale ha raccontato al Daily Mail che il Principe Andrea è stato “totalmente preso alla sprovvista” durante l’incontro con Carlo che è andato in scena nella tenuta Charles Birkhall in Scozia. “Andrew era estremamente vicino alla regina e ha cercato di sollevare molte volte con lei la questione del suo ritorno alla vita pubblica. In alcune occasioni diceva cose leggermente concilianti, ma il più delle volte cambiava argomento immediatamente per evitare di parlarne” ha raccontato la fonte al Daily Mail.

“Alla riunione, Carlo gli ha detto che può andarsene e avere una bella vita ma che la sua vita pubblica come reale è finita. Gli è stato detto che deve accettarlo” ha aggiunto ancora la persona vicina al Principe Andrea. Dopo il suo accordo extragiudiziale in una causa civile intentata da Virginia Giuffre, il figlio della Regina Elisabetta è scomparso dalla vita pubblica. Il Principe ha affrontato un’udienza pubblica per le accuse di aver abusato sessualmente della donna tre volte quando lei aveva solo 17 anni.











