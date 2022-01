Principe Bonanno di Linguaglossa denuncia ex fidanzata/ “Circonvenzione di incapace”

E’ finita nel peggiore dei modi la storia d’amore tra il principe Giacomo Bonanno Di Linguaglossa, 50enne appartenente alla nobile casata siciliana e la modella 35enne bielorussa Tanya Yashenko. I due sono stati insieme per due anni durante i quali il nobiluomo si è reso protagonista di una serie di importanti spese: da una Mercedes Glc 220 d 4 Matic di 83mila euro, all’affitto di un costosissimo appartamento in Piazza di Spagna fino all’acquisto di un b&b per 58 mila euro e poi ancora decine di bonifici per circa 80 mila euro. Spese, queste, finite al centro di un’inchiesta della procura dopo la denuncia del principe con l’accusa di circonvenzione d’incapace. A suo dire, la modella si sarebbe approfittata della sua fragilità causata dalla separazione dalla moglie, per sfruttarla a suo comodo.

Secondo il legale del nobile, l’avvocato Armando Fergola, la bielorussa avrebbe adottato il classico atteggiamento di “sugar baby”, ovvero giovane donna attratta da un uomo ricco, disposto a farle regali di ogni genere. Atteggiamento che, come spiegato dal legale a Corriere.it, avrebbe portato ad un “innamoramento che obnubila il cervello fino quasi a rendere una persona incapace di intendere e di volere, soprattutto negli over 50”.

Principe Bonanno di Linguaglossa denuncia ex fidanzata: “Ero instupidito dall’amore”

Il principe Bonanno di Linguaglossa, dopo l’addio della moglie, conosce Tanya Yashenko durante una cena. Sebbene lei fosse già impegnata, tra i due sarebbe scattata la classica scintilla e molto presto avrebbero iniziato a fare coppia fissa. Tanti viaggi in giro per il mondo, cene e pranzi nei migliori ristoranti e bella vita. La storia però inizia a ingolfarsi all’inizio del 2020, probabilmente a causa della differenza di età.

Mentre lei si sente “bella e giovane”, lui lo descrive come “un pessimo, maledetto diavolo”. Come scrive il Corriere della Sera, da parte della 35enne sarebbero emersi i primi insulti anche pesanti nei riguardi dell’uomo del calibro di “fai schifo”, “pezzente, barbone”. Lui non reagisce ed anzi sentendosi in colpa le scrive: “Sarò profondo con le scuse (…) lunedì mattina vado in banca e pago la macchina, l’affitto pure è pagato (…) sono mortificato”. E’ possibile che la 35enne avesse compreso che mortificandolo avrebbe potuto godere di tutti i lussi desiderati? La risposta giungerà al termine dell’inchiesta in corso. La stopria è terminata lo scorso autunno ma solo un mese fa l’uomo avrebbe presentato la denuncia. L’avvocato, scrive Il Fatto Quotidiano, ha commentato: “Le capacità manipolative di questa persona rivolte a un uomo già fragile caratterialmente le hanno consentito di percepire un profitto illegittimo attraverso condotte penalmente rilevanti”. “Ero instupidito dall’amore”, si è giustificato il principe.

