Principe Bonanno di Linguaglossa, modella Tanya Yashenko a processo/ Accusata di circonvenzione di incapace

È diventata un caso giudiziario la vicenda che vede protagonisti il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, nobile di origini siciliane, e la modella e influencer bielorussa Tany Yashenko. Quest’ultima, secondo quanto riportato dal Messaggero, andrà a processo con l’accusa di circovenzione di incapace: secondo la Procura di Roma, la 37enne avrebbe sottratto oltre 1 milione di euro all’ex compagno Bonanno di Linguaglossa approfittando della sua fragilità.

Il rinvio a giudizio sarebbe stato disposto dal gup Angelo Giannetti e per l’accusa Tanya Yashenko avrebbe messo le mani su soldi e gioielli del principe approfittando, in particolare, di un disturbo della personalità di Giacomo Bonanno di Linguaglossa durante la loro relazione. Secondo quanto ricostruisce Il Corriere della Sera, la donna dovrà comparire come imputata anche per autoriciclaggio. Tanya Yashenko avrebbe sostenuto che denaro e preziosi costituirebbero regali del suo allora fidanzato.

Tanya Yashenko rinviata a giudizio: a processo per il caso del principe Bonanno di Linguaglossa

Secondo l’accusa, Tanya Yashenko avrebbe quindi approfittato delle debolezze del principe Bonanno di Linguaglossa per sottrargli soldi, gioielli e altri beni per un valore di circa 1 milione e 350mila euro. La donna si sarebbe sempre difesa sostenendo che si trattasse di regali dell’allora compagno, ma per la Procura di Roma sussisterebbero elementi capaci di dimostrare che lo avrebbe raggirato e per questo sarebbe imputata di circonvenzione di incapace.

Nel capo di imputazione riportato dal Messaggero, si legge che Tanya Yashenko avrebbe sfruttato a suo favore lo “stato di infermità o deficienza psichica di Bonanno di Linguaglossa, affetto da disturbo misto di personalità“, il tutto dopo avere conquistato la sua fiducia e aver avviato una relazione sentimentale con lui. È così che, secondo l’accusa, avrebbe messo mano su una parte del patrimonio tra preziosi, denaro, auto lusso. In particolare, sempre secondo quanto contestato alla modella 37enne, tra il 2019 e il 2021 avrebbe ottenuto bonifici per centinaia di migliaia di euro aventi come causale “pagamenti”, “gift”, “lavori”.

