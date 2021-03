PRINCIPE CARLO E CAMILLA/ La storia d’amore e il fantasma di Diana

L’intervista concessa dal principe Harry e Meghan Markle alla regina dei talk, Oprah Winfrey, ha rinverdito – se mai ce ne fosse stato bisogno – l’interesse che ruota attorno alla Famiglia Reale inglese. Polemiche, retroscena, rumours, non sono una novità apportata dai duchi di Sussex. Ne sanno qualcosa il principe Carlo, il padre di Harry, e la moglie Camilla. Quest’ultima ha dovuto fare a lungo i conti con l’etichetta dell’amante, colei che agli occhi dell’opinione pubblica si era inserita nella relazione tra l’erede al trono della Regina Elisabetta e l’amata principessa Diana. Eppure non tutti a queste latitudini sanno che la conoscenza tra Carlo e Camilla, con relativa frequentazione, era precedente all’avvento di Diana Spencer. Galeotta fu per loro una partita di polo nel 1970: poi gli impegni militari di Carlo, chiamato ad onorare i suoi doveri nella prestigiosa Royal Navy britannica, fecero dividere le strade dei due.

PRINCIPE CARLO E CAMILLA: LA STORIA TRA I DUE

Camilla sposò Andrew Parker Bowles nel 1973: subito la stampa parlò di un matrimonio d’interesse. Qualche anno più tardi, precisamente il 29 luglio 1981, fu Carlo a convolare a nozze con Diana: un matrimonio forse affrettato, visto che i due prima di pronunciare il fatidico “sì” si erano visti soltanto 12 volte. A conoscersi più approfonditamente erano invece Carlo e Camilla, sempre rimasti in contatti a dispetto della divaricazione dei loro percorsi di vita. E’ evidente che il legame tra i due non si sia mai spezzato del tutto quando nel 1992 la stampa inglese divulga i testi delle telefonate private che proverebbero una relazione tra i due. Questo è il terremoto che fa franare i rispettivi matrimoni: ad un mese di distanza dalle pubblicazioni i due sono entrambi separati e pronti a lottare per il loro amore.

Non sarà una passeggiata: per la prima apparizione insieme in pubblico bisogna attendere il 1999, ed è il 2000 quando la Regina Elisabetta partecipa ad una festa di compleanno nonostante la presenza di Camilla, così legittimando la presenza della donna nella vita del figlio. La sovrana non parteciperà comunque, così come il principe Filippo, alla cerimonia di nozze tra Carlo e Camilla risalente all’aprile 2005, limitandosi a presenziare al ricevimento. Gli anni trascorsi all’interno della Famiglia Reale hanno consentito a Camilla di ritagliarsi un ruolo importante al fianco di Carlo, riconosciuto anche dall’opinione pubblica. Camilla non sarà mai Diana, non riscalderà il cuore dei sudditi, ma si è conquistata con fatica il rispetto degli inglesi.



