Principe Carlo guarito da coronavirus/ Esce dalla quarantena dopo una settimana

Nuovi aggiornamenti dal Regno Unito: il principe Carlo è guarito dal coronavirus, l’erede al trono britannico è in buona salute. Il 71enne era risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana ed era in auto-isolamento nella sua residenza in Scozia. Una fonte reale ha confermato ai microfoni della CNN: «Oggi Clarence House ha confermato che, dopo essersi consultato con il suo medico, il Principe di Galles è ormai fuori dall’auto-isolamento». Ricordiamo che il periodo di auto-isolamento di sette giorni è conforme alle linee guida governative e mediche del Regno Unito. Per quanto riguarda Camilla, moglie del Principe Carlo e duchessa di Cornovaglia, resterà in isolamento: bisognerà vedere se sviluppa sintomi riconducibili al coronavirus o meno.

PRINCIPE CARLO GUARITO DA CORONAVIRUS

CNN sottolinea che il principe Carlo ha accusato lievi sintomi di coronavirus la scorsa settimana, anche se non è stato ancora chiarito come sia stato contagiato. Ricordiamo che la Regina Elisabetta ha annullato tutti i suoi impegni e si è trasferita al Castello di Windsor per il periodo pasquale. Un periodo particolarmente delicato nel Regno Unito quello attuale, basti pensare alla positività del primo ministro Boris Johnson e del suo ministro alla Salute Matt Hancock. Attese novità nel corso delle prossime ore sull’emergenza Covid-19 in Uk: l’erede al trono è riuscito a vincere la battaglia contro il virus, ma ad oggi sono state registrate 1.228 vittime…



