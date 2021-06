Principe Carlo tra Lady Diana e Camilla/ Lui: “Sposare Diana fu un errore”

“Sposare Diana è stato un errore enorme”. Così il principe Carlo d’Inghilterra ha parlato in un’intervista del suo matrimonio-lampo con Lady Diana, nota a tutti come la ‘principessa triste’ a partire proprio da quell’unione che per lei si rivelò altrettanto infelice. “Ci siamo visti 12 volte prima di sposarci, non ero in grado di capire se Diana fosse la donna della mia vita”, si legge nella sua biografia Charles at Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams (uscita nel 2018). Il primogenito di Elisabetta II rincara la dose: “Ho desiderato disperatamente annullare quel matrimonio quando durante il fidanzamento ho scoperto quanto fossero pessime le prospettive, non avendo avuto alcuna possibilità di conoscere Diana in anticipo”. Se i due si sposarono, infatti, fu solo a causa delle pressioni esercitate nei loro confronti dalle loro rispettive famiglie.

La storia (non) d’amore del principe Carlo e Lady Diana

Il matrimonio tra il principe Carlo e Lady Diana sarebbe potuto saltare il giorno prima, quando Carlo pianse dalla finestra di Buckingham Palace dimostrando di non essere per nulla sereno. Il giorno stesso, Diana confidò alle sue sorelle di aver cambiato idea, ma loro le dissero: “Bel guaio, è pieno di panni da cucina con la tua faccia”. Secondo Jobson, l’autore della biografia, Carlo si rese conto subito che le cose tra loro non avrebbero mai funzionato: “Carlo trovava l’umore altalenante e irrazionale di Diana impossibile da affrontare.

I due avevano difficoltà anche nel dialogo. Pare che Carlo se ne fosse reso conto quando, provando a spiegarle le sue abitudini quotidiane, Diana sembrava non afferrare ciò che lui le diceva”. Effettivamente, dopo la sua morte, il principe si rimproverò di averla trasportata in quel mondo fatto di doveri e protocolli da rispettare pedissequamente: “Mi sento in colpa per averla portata in un mondo che non era il suo, costringendola ad una vita che lei non era in grado di gestire”.

Il ruolo di Camilla nella rottura tra il principe Carlo e Lady Diana

Camilla Parker Bowles, la donna attualmente al fianco di Carlo, è stata fin da subito una presenza ingombrante nel loro matrimonio. I due si conobbero a 23 anni in occasione di una partita di polo; erano gli anni Settanta, e subito dopo Carlo venne mandato a svolgere i suoi compiti navali all’estero. Camilla, nel frattempo, sposò Andrew Parker Bowles – di cui assunse il cognome –; i due, però, si mantennero in contatto, tanto che la stessa Diana definì il suo matrimonio con Carlo “un po’ troppo affollato”. Dopo il divorzio dai rispettivi partner, Carlo e Camilla si sposarono nel 2005 con una cerimonia low profile in assenza di Sua Maestà.

