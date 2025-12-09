Chi è Principe, il giovane cantante bolognese in gara a Sanremo Giovani con il brano "Mon amour"? Una canzone ironica che parla di un amore finito

Principe, chi è il giovane artista bolognese: in gara con “Mon amour”

Questa sera, per la semifinale di Sanremo Giovani, gareggerà anche Principe, giovane cantautore originario di Bologna. Il cantante, classe 2004, ha 21 anni e nella precedente puntata ha gareggiato contro Eyeline che ha cantato “Finché dura”. Il brano di Principe, invece, si chiama “Mon amour”. Ma chi è l’artista bolognese che sta prendendo parte a Sanremo Giovani? Principe è lo pseudonimo di Eugenio Bovina: il giovane è nato a Sant’Agata Bolognese, in provincia di Bologna, nel 2004. Il suo brano “Mon amour”, parla invece di una storia andata male ma in maniera leggera e ironica, con un ritmo che non passa inosservato.

Welo, chi è il rapper a Sanremo Giovani con "Emigrato"/ Porta in musica i problemi del Salento

Come rivelato da Eugenio Bovina al Quotidiano Nazionale, la canzone “Mon amour” è nata da una storia andata male. “È nata nella mia cameretta, con chitarra e voce in dieci minuti. È nata in maniera spontanea, è dedicata a una ragazza con cui è andata male” ha spiegato. La canzone ha un ritmo molto leggero e giocoso e per questa ragione rimane subito impressa nella mente di chi la ascolta.

Chi è Senza Cri, concorrente di Sanremo Giovani 2025/ È fidanzata con Antonia? Il rapporto dopo Amici

Principe, chi è il giovane cantautore bolognese di Sanremo Giovani: ha una fidanzata?

Principe, giovane cantautore bolognese, è da sempre appassionato di musica. Tra i suoi idoli ci sono Lucio Dalla, Vasco Rossi e Cesare Cremonini, ai quali si è appassionato grazie alla mamma e al papà. Se dovesse però dire con chi sogna di collaborare, Principe non ha dubbi: spera di riuscire a lavorare con Frah Quintale. In merito alla vita privata, al momento non sappiamo se ha una fidanzata. Dopo Sanremo Giovani, dove Principe spera di arrivare il più lontano possibile con “Mon amour”, i progetti non finiscono qui. Il cantante sta lavorando al suo prossimo Ep, che spera di far uscire a breve, ma allo stesso tempo vuole portare in giro per l’Italia la sua musica, sperando di poter riempire i palazzetti e sentire le persone cantare i suoi brani.