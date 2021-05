“Principe di Monaco è padre di mia figlia”/ Brasiliana “io incinta: lui è sparito e…”

Il principe Alberto di Monaco avrebbe una figlia non riconosciuta? Una donna, oggi ospite di Domenica Live e che si fa chiamare Marisa, sostiene che sua figlia sarebbe il frutto di una relazione avuta con il principe di Monaco durante un viaggio nel 2004 quando lui non era ancora sposato. La scorsa estate è stato chiesto un test del Dna ma non sarebbe ancora giunta alcuna risposta. In passato Alberto avrebbe già riconosciuto altre due eredi nati da relazioni extra coniugali. Ospite di Domenica Live, la donna ha raccontato di aver conosciuto il principe in Brasile: “Lavoravo in un locale e lì è iniziata la nostra storia. Siamo usciti la prima volta, poi lui doveva partire per New York, dopo è ritornato ed abbiamo fatto un viaggio insieme”.

EDOARDO VIANELLO E MOGLIE ELFRIDA ISMOLLI/ “Vita movimentata, ora ci siamo calmati”

La donna all’epoca aveva 19 anni, mentre il viaggio con lui è durato oltre due settimane. “Non sapevo fosse Alberto di Monaco”, ha ammesso. Al momento delle presentazioni lui le avrebbe detto che era un avvocato del Canada e che era Eriki: “Siamo andati a Portogallo, a Lisbona, dove ho anche perso il passaporto”. Lui avendole detto che era un avvocato diplomatico, le diceva che “poteva cambiare nome e mi ricordo di dettagli che mi diceva come ad esempio che aveva un telefono con cui poteva parlare anche in aereo”.

Iva Zanicchi/ “Milva la più grande, mai ricordata: a Techetechetè sempre gli stessi!”

OSPITE DI DOMENICA LIVE: “PRINCIPE DI MONACO È PADRE DI MIA FIGLIA”

Nessuno lo avrebbe mai fermato chiamandolo principe Alberto: “Giravamo da soli con una macchina in affitto, guidava lui come una persona normale”. I due sarebbero anche venuti a Milano e successivamente a Monaco, ma qui, ha ammesso, “lui stava sempre da solo e io sempre in camera in albergo”. A suo dire, nessuno gli parlava e nessuno lo avvicinava neppure a Monaco, dove lui le diceva di stare lavorando per un cliente. Marisa avrebbe trascorso due giorni in albergo a Montecarlo. In una circostanza l’ha portata al castello “ma io non sapevo che era suo”. La coppia sarebbe andata anche in Russia per alcuni giorni prima di fare ritorno lei in Brasile e lui negli Usa: “Abbiamo continuato a sentirci telefonicamente fino a quando gli ho detto che ero incinta, poi lui è sparito”. “Gli ho detto che ero incinta e mi ha detto che non lo voleva, è sparito: per me è stata dura”, ha aggiunto. Dopo tempo lui l’avrebbe chiamata dicendole che avrebbe voluto conoscere la bambina. “Io ho sofferto per nove mesi da sola senza neanche da mangiare”, ha proseguito. La donna gli avrebbe negato l’incontro.

DOMENICA LIVE/ Video Grillo, Simona Izzo “d’accordo con lui su una cosa…” (2 maggio)

Solo molto dopo avrebbe scoperto che il padre di sua figlia fosse il principe di Monaco: “E’ stato uno choc”. La figlia sa tutto e solo successivamente la donna ha provato a parlare con lui. Tramite l’avvocato, dopo un contatto riservato ha chiesto il test del Dna. Adesso è in corso un’azione giudiziaria per l’accertamento della paternità. Un ultimo appello: “Non ho bisogno di niente, fai il test per tua figlia”, ha aggiunto, spiegando di essere felice oggi in Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA