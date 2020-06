Principe Filippo compie 99 anni: foto con Regina Elisabetta/ Web: “un fotomontaggio”

Pubblicità

Il 10 giugno è un giorno di festa in Inghilterra perchè si celebra il compleanno del Principe Filippo che quest’anno compie 99 anni. Un giorno importante per la consorte della Regina Elisabetta che arriva dopo la pandemia e i rumors sul suo stato di salute. A fine marzo 2020, diversi giornalisti, in Inghilterra, avevano parlato del ricovero del Principe Filippo in ospedale per un’influenza. Da quel giorno, non si sono più avute notizie sul suo stato di salute e sul web sono circolati rumors in merito ad una sua scomparsa non annunciata dalla casa Reale. Se, infatti, la Regina Elisabetta è stata fotografata in groppa ad un cavallo, del Principe Filippo si erano perse le tracce, almeno fino ad oggi. La casa reale inflese, infatti, sui propri profili social ha pubblicato una foto del Principe insieme alla Regina Elisabetta. Un perfetto scatto di coppia per i due reali inglese che, tuttavia, sta sollevando numerosi dubbi sul web.

IL PRINCIPE FILIPPO, LA FOTO CON LA REGINA SCATENA I DUBBI DEL WEB

La foto pubblicata per celebrare il 99esimo compleanno del Principe Filippo, come fa sapere la Casa Reale Inglese, è stata scattata una settimana fa. Tuttavia, proprio la foto, come fa sapere Il Fatto Quotidiano, avrebbe scatenato i dubbi sullo stato di salute del Principe. Il motivo? Una settimana fa, in Inghilterra, il tempo era grigio ed è improbabile che ci fosse una giornata di sole come quella della foto. A destare dubbi è anche il look della Regina e soprattutto la posa. C’è, infatti, chi pensa che le mani della Regina siano state attaccate. La foto, dunque, è stata scattata mesi fa? I dubbi del web ci sono, ma la Casa Reale Inglese non commenta e si prepara a festeggiare i 99 anni del Principe Filippo che dovrà accontentarsi di ricevere gli auguri di figli e nipoti dallo schermo di un telefono.





