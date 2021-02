Principe Filippo in ospedale, come sta?/ “Harry in isolamento”, pronto a tornare se..

Principe Filippo in ospedale, come sta?

Principe Filippo in ospedale, come sta? Dopo il malore di qualche giorno fa e una serie di acciacchi che lo hanno portato ad optare per il ricovero presso King Edward VII’s, una clinica di eccellenza usata dalla famiglia reale da decenni. Ancora una volta si parla delle sue condizioni proprio a Mattino5 dove l’inviato Federico Gatti continua a ribadire che sono ore concitate perché il silenzio della Casa Reale e della clinica non permettono ai londinesi di sapere niente di più in confronto al momento del ricovero. Il Duca è arrivato in clinica sui suoi piedi per una serie di accertamenti e dal suo entourage fanno solo sapere che sta bene, è positivo e si sta riposando. Esclusi sintomi o problemi di Covid, cosa ha portato allora il consorte della Regina Elisabetta in clinica alla soglia dei suoi 100 anni?

Mattino5: “Harry in isolamento”, pronto a tornare se..

Al momento non vi sono novità al riguardo e anche questo silenzio dietro cui si è trincerata la Casa Reale non è nuovo visto che già in passato, proprio dopo tre giorni di ricovero, è poi tornato a casa uscendo sulle sue gambe dalla stessa clinica. L’unica novità sono i rumors in arrivo dagli Stati Uniti e che parlano di un isolamento preventivo per il Principe Harry. Secondo Federico Gatti: “Questa è la terza notte che il Duca trascorre in clinica ovviamente la situazione preoccupa così come il silenzio tanto che il Principe Harry è già in isolamento da due giorni in caso dovesse tornare in fretta e in furia a Londra. Non si sa ancora niente sulle cause del ricovero, era un malessere che durava da giorni ed è stato un eccesso di prudenza chiedere gli accertamenti”. Secondo gli ultimi rumors sembra che il Duca rimarrà in clinica almeno fino a lunedì.



