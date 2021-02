Principe Filippo in ospedale, come sta? / Mattino5: “Malore non è legato al Covid…”

Novità importanti in arrivo oggi a Mattino5 dove direttamente dalla clinica in cui il Principe Filippo è stato ricoverato due giorni fa, c’è l’inviato Federico Gatti. Collegato dal King Edward VII’s, una clinica di eccellenza usata dalla famiglia reale da decenni. Questa è la seconda notte per lui in clinica: “E’ entrato sulle sue gambe nella clinica” – secondo il portavoce della corona britannica – “rimarrà sotto osservazione e in totale riposo per qualche giorno ma la natura del malore non è stata ancora identificata ma alla luce dell’età c’è molta apprensione per il suo stato di salute. Qualche mese fa sembrava in buona salute quando è apparso in pubblico, bocche cucite all’interno della clinica ma è una situazione delicata”. Secondo l’inviato non si tratterebbe di Covid visto che sia lui che la Regina Elisabetta hanno ricevuto la prima dose del vaccino ma, a quanto pare, non hanno ancora fatto il richiamo.

Principe Filippo “In ospedale con le sue gambe”, le ultime novità sulle sue condizioni di salute a Mattino5

Queste le parole dell’inviato di Mattino5 che conferma che il malore potrebbe essere legato ad una serie di condizioni preesistenti legati alla non giovanissima età. Federico Gatti spiega anche che potrebbe non esserci un comunicato ufficiale da parte della clinica ma potrebbe arrivare dall’entourage della Regina. Al momento non è prevista la visita del figlio Carlo, questo è la quarta volta in cinque anni che il Principe viene ricoverato in questo ospedale e anche lo scorso anno tornò a casa per tornare il Natale 2019, quello che fa sapere il medico di Corte è che Filippo è entrato in clinica sulle sue gambe, arrivato con una macchina privata ed è una decisione presa da loro con “abbondante cautela”.



