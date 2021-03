Principe Filippo lascia l’ospedale/ Come sta dopo l’operazione al cuore? 28 giorni…

Arrivano novità sul ricovero del principe Filippo che è finalmente giunto al termine. Il principe è uscito dall’ospedale poche ore fa, dopo un ricovero durato ben 28 giorni, il più lungo della vita del marito della regina Elisabetta II. Alla soglia dei 100 anni, che compirà a giugno, Filippo d’Edimburgo è stato sottoposto a un delicato intervento al cuore che sembra abbia avuto esiti positivi e rassicuranti al punto tale da permettere l’uscita dall’ospedale.

Ricordiamo che il principe è stato portato in auto all’ospedale privato King Edward VII lo scorso 16 febbraio, dopo aver rivelato al suo medico di sentirsi male. Qualche settimana dopo, un’ambulanza lo ha trasportato al St Bartholomew’s Hospital nella City di Londra.

La preoccupazione dei reali per il principe Filippo

Dopo questo suo ricovero, hanno avuto il via giorni di forte preoccupazione per la sua vita. I cari sono stati paparazzati in apprensione per il principe Filippo, in particolare il figlio Carlo è stato visto in lacrime. È stata poi Camilla a parlare di una situazione delicata per il regnante, poi il nipote William ha cercato di tranquillizzare le acque dicendosi fiducioso nel nonno. Con l’arrivo della notizia delle sue dimissioni dall’ospedale, cari e sudditi tirano un respiro di sollievo, speranzosi che le condizioni del principe Filippo possano migliorare giorno dopo giorno. D’altronde per i reali questi non sono giorni facili anche per le rivelazioni rilasciate da Harry e Meghan Markle durante la recente intervista a Oprah Winfrey.

