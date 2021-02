Principe Filippo, marito Regina Elisabetta in ospedale: come sta/ “Malore improvviso”

Il Principe Filippo, sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo, storico marito della Regina Elisabetta d’Inghilterra, è stato ricoverato in ospedale. La notizia è stata riportata negli ultimi minuti da tutti i tabloid d’oltre Manica, giunta poi anche in Italia, e in base a quanto emerso il Principe sarebbe al momento presso il King Edward VII Hospital di Londra, dove è stato ricoverato nella serata di ieri, martedì 16 febbraio. Stando a quanto riferito da Buckingham Palace, si tratterebbe di una misura precauzionale (non va dimenticato che il Principe Filippo il prossimo 10 giugno compirà 100 anni), a seguito di un malore non precisato.

Il medico di Sua Altezza Reale ha però consigliato un ricovero di modo che lo stesso marito della Regina Elisabetta potesse rimanere sotto attenta osservazione “Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo – la nota del Palazzo Reale – è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra, martedì sera. Si tratta di una misura precauzionale, su consiglio del Dottore di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentiti male”.

PRINCIPE FILIPPO IN OSPEDALE: NON DOVREBBE TRATTARSI DI COVID

Stando a quanto emerso ulteriormente, il Principe Filippo dovrebbe rimanere ricoverato in ospedale per alcuni giorni, sotto osservazione e riposo. Immediatamente dopo la diffusione della notizia si è pensato ad una possibile infezione da covid per il Duca di Edimburgo, ma una fonte reale ha rassicurato dicendo che la malattia del marito della Regina Elisabetta non è correlata al coronavirus, e che lo stesso è entrato senza alcun aiuto in ospedale. Il Principe è stato infatti accompagnato presso il King Edward VII Hospital di Londra in auto e non si è trattato assolutamente di un ricovero d’emergenza. Filippo si è ritirato dalle funzioni pubbliche quattro anni fa, nel 2017, e raramente appare in pubblico. La scorsa estate aveva preso parte ad un impegno ufficiale, ma per via anche della sua età, è davvero difficile assistere ad una sua uscita “ufficiale”.



