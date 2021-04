Principe Filippo morto a 99 anni/ Ultime notizie, Regina Elisabetta: “Tristezza”

E’ morto il principe Filippo, storico marito della Regina Elisabetta II. Il principe di Edinburgo è deceduto quest’oggi, all’età di 99 anni, nel suo castello di Windsor, anche se i motivi del decesso non stati comunicati. Facile comunque intuire un problema fisico legato alla vecchiaia, visto che il principe Filippo era stato ricoverato per un mese a Londra fra la metà di febbraio e la metà di marzo, per alcune complicazioni. Tornato a casa sembrava sulla strada della guarigione, ma evidentemente deve essere andata diversamente e oggi ha esalato l’ultimo respiro.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, è morto il principe Filippo, marito Regina Elisabetta

Filippo si è spento a poche settimane dallo storico traguardo dei 100 anni, lui che era nato a Corfù il 10 giugno del 1921, e che avrebbe quindi festeggiato il secolo di vita fra circa 8 settimane. Una vita a fianco della Regina la sua, visto che i due si erano sposati il 20 novembre del 1947, per poi avere quattro figli, leggasi Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Lord High Admiral della Royal Navy dal 10 giugno del 2011, giorno del suo novantesimo compleanno, era principe del Regno Unito dal 1957, titolo conferitogli dalla Regina nonché moglie dello stesso.

Giuseppe Ippolito/ "Nessun vaccino è sicuro al 100%, ma evita migliaia di morti"

IL PRINCIPE FILIPPO E’ MORTO, IL MESSAGGIO DELLA REGINA ELISABETTA

Nato in Grecia, prima del matrimonio con Elisabetta II rinunciò ai suoi precedenti titoli, per poi essere accolto nella Chiesa d’Inghilterra e adottare il cognome Mountbatten. Numerosi i traguardi ottenuti negli anni, a cominciare dall’essere il consorte più longevo nella storia della monarchia britannica, “record” tagliato il 19 aprile del 2009 dopo 62 anni e 71 giorni di matrimonio. Ha viaggiato in tutto il mondo, e fin dalla sua prima visita in Antartide, datata 1956, si è sempre impegnato nel sensibilizzare l’opinione pubblica sul rapporto fra l’uomo e l’ambiente, argomento tra l’altro trattato dallo stesso anche in numerosi scritti. La notizia della morte del Principe Filippo è stata data dalla regina Elisabetta attraverso una nota diffusa da Buckingham Palace in cui la stessa ha espresso “profonda tristezza” per la perdita “dell’amato marito”.

LEGGI ANCHE:

Albanese allontanato da casa, accuse choc del pm/ “Tratta moglie come bestiame”

© RIPRODUZIONE RISERVATA