Principe Filippo sta morendo?/ Antonio Caprarica: “Lacrime di Carlo potrebbero..”

Il Principe Filippo sta morendo? Il figlio Carlo è andato in clinica per far visita al padre e nel momento in cui i fotografi lo hanno fotografato a bordo dell’auto, i suoi occhi pieni di lacrime e commosso lasciano temere il peggio. La foto diramata nelle chat degli addetti ai lavori ha fatto preoccupare tutti perché Buckingham Palace parlava del Principe Filippo come di buon umore e invece sembra che non sia così. A Mattino5 Federico Gatti spiega qual è l’umore in UK in questo momento e quelli che sono i rumors che serpeggiano tra gli addetti ai lavori dopo la visita del Principe Carlo e l’immagine che ha sconvolto i sudditi: “Le visite erano consentite solo in via del tutto eccezionale e se teniamo conto che Carlo era a circa 150 km da Londra, si è fatto un bel viaggio per andare a trovare il padre per solo mezz’ora e per questo tutti hanno iniziato a muoversi per ritrovarsi pronti nell’evenienza della dipartita del Principe Filippo. Il Palazzo si nasconde dietro un assordante silenzio e sono ormai sei giorni che non si sa niente”.

Principe Filippo sta morendo? Come sta?

Antonio Caprarica spiega che il protocollo non vuole che la Regina Elisabetta vada a trovare il Principe Filippo: “La verità è che le fonti di corte continuano ad essere rassicuranti anche se le sue condizioni di salute non sono state tra le migliori. L’emozione di Carlo? Può essere letta in molti modi, magari un incontro riservato con un padre con il quale rapporto non è stato mai dei migliori, potrebbe averlo colpito”. E Meghan Markle e il principe Harry? Anche in questo caso Federico Gatti spiega che l’attrice potrebbe non tornare mentre il marito si sta preparando ad ogni evenienza isolandosi a casa e grazie alla sua immunità potrebbe saltare la quarantena arrivando con un jet privato. Il protocollo prevede un annuncio ufficiale, una camera ardente e ci sarà una affluenza popolare ma Caprarica rilancia: “Io voglio essere ottimista, ha una pellaccia dura e che tirerà dritto ai suoi 100 anni”



