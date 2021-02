Principe Filippo sta morendo?/ Carlo in lacrime dopo visita, Harry pronto a partire..

Il principe Filippo sta morendo? È quello che si stanno chiedendo in Gran Bretagna, soprattutto dopo la visita del figlio Carlo in ospedale. È stato infatti immortalato all’interno dell’auto con gli occhi visibilmente rossi e lucidi, evidentemente a conferma del fatto che l’incontro deve essere stato commovente. Ma per i britannici il timore è che quelle lacrime possano essere legate alle condizioni di salute del 99enne Duca di Edimburgo, ricoverato martedì al King Edward VII Hospital di Londra. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero, ma Buckingham Palace ha chiarito che non si tratta di Covid. Il fatto stesso che abbia ricevuto la visita del figlio conferma questa circostanza, visto che altrimenti non avrebbe potuto recarsi nella struttura.

Fonti ben informate citate dai media britannici riferiscono che il principe Filippo resterà in ospedale a scopo precauzionale fino alla settimana prossima, «in osservazione e riposo», ma la preoccupazione dei sudditi corre anche sui social, dove crescono i messaggi.

PRINCIPE FILIPPO STA MORENDO? IL “GIALLO” DELLE VISITE

C’è chi fa notare che in questo momento di emergenza sanitaria, alcuni ospedali stanno consentendo le visite solo per i pazienti che sono in condizioni estremamente critiche e in fin di vita. Non conforta neppure la notizia dell’autoisolamento in cui si sarebbe posto il principe Harry a casa con la moglie Meghan e il figlio Archie. Avrebbe preso questa decisione proprio per essere pronto a raggiungere il Regno Unito senza restare bloccato, nel caso in cui le condizioni del nonno dovessero peggiorare. Secondo una notizia citata dal Daily Mirror, il duca di Sussex avrebbe deciso quindi di non lasciare la sua villa californiana e avrebbe preso accordi per volare con un jet privato. Inoltre, sarebbe tenuto regolarmente aggiornato in merito alle condizioni del principe Filippo, consorte quasi centenario della regina Elisabetta. Il tradizionale riserbo della Royal Family senza dubbio non aiuta in questi giorni e non fa che incrementare le indiscrezioni sulle condizioni di salute del principe.

Judging by Prince Charles’ tears as he left, we can see which way this is going. 💔 pic.twitter.com/t9VI4KRr5M — Kayla Adams (@KaylaAdams___) February 20, 2021





