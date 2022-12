Principe Harry: “Fu una guerra contro Meghan”/ Buckingham Palaca tra odio e razzismo

Principe Harry: “Ci fu una guerra contro Meghan Markle”

È sempre più vicina l’uscita della serie Netflix dedicata al Principe Harry e a Meghan Markel, che ha il preciso intento di rendere note al mondo le ragioni che li hanno portati ad abbandonare i doveri reali. Giovedì verrà pubblicato il primo episodio, mentre altri tre episodi saranno rilasciati altre tre episodi sulla piattaforma streaming. Nelle ultime ore è stato pubblicato l’ultimo trailer della serie che monta assieme alcune dichiarazioni, per sollevare l’attenzione del pubblico.

Nel trailer, infatti, si sente il Principe Harry parlare di “gioco sporco” tre i corridoi di Buckingham Palace, esprimendo il suo dolore per le donne che “si sposano all’interno di questa istituzione”, riferendosi tanto a sua moglie, quanto a sua madre, la compianta Principessa Diana. “C’è stata una guerra contro Meghan per soddisfare le volontà di altre persone”, sostiene il Principe nel trailer della serie, sottolineando come all’interno della famiglia reale ci sia una forte e rigida “gerarchia”. “Capitano che ci siano delle fughe di notizie”, continua Harry, “ma capita anche che le storie vengano inventate di sana pianta“.

La serie Netflix sul Principe Harry: la famiglia reale tra odio e razzismo

Insomma, sembra che tutto sia pronto per l’uscita dell’attesissima serie sul Principe Harry, Megahan Markle e sulle ragioni che li hanno portati a lasciare la vita reale. “Ho dovuto fare tutto il possibile per proteggere la mia famiglia”, aveva detto tempo fa Harry, sottolineando che “nessuno vede cosa succede a porte chiuse“. “Sappiamo tutta la verità”, racconta ancora il Principe, dicendosi assolutamente intenzionato a raccontarla.

Non è ancora effettivamente chiaro quante e quali ripercussioni potrebbe avere concretamente questa serie di Netflix sul Principe Harry, ma sembra che tra i fedelissimi della corona un po’ di dubbi sulla perfezione patinata che circonda la famiglia reale, inizino a serpeggiare. La serie parte dagli emozionanti momenti dell’accoglienza di Meghan a Buckingham Palace, accolta con scroscianti applausi dal pubblico, fino al momento in cui “tutto è cambiato”. Un commentatore, nei trailer della serie, parla esplicitamente di “odio” e “razzismo“, ma entrambe le dichiarazioni vengono lasciate nell’aria, in attesa di giovedì per scoprire come le questioni della razza siano state rilevanti nell’allontanamento degli ex reali dalla vita di corte.

