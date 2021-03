Principe Harry, lavoro Silicon Valley/”Benessere dipendenti” ma con Meghan ha fallito

E fu così che il principe che ha lasciato il suo Regno per amore (non sappiamo bene se di Meghan Markle o di altro) trovò lavoro nella Silicon Valley. Naturalmente stiamo parlando del Principe Harry e non di una favola con personaggi inventati. Il figlio ribelle di Carlo e Diana ha messo fine alla sua vita all’ombra della Regina madre prima chiedendo il taglio del cordone ombelicale, non senza polemiche sui ruoli e soldi, su doveri e piaceri, e poi è partito all’attacco prendendo posto al fianco della moglie in un’intervista choc in cui ha lanciato accuse di razzismo e non solo. Proprio in quel frangente la moglie ha rivelato di essere stata ad un passo dal suicidio per via delle pressioni psicologiche a cui era sottoposta e lui, in qualche modo, si è scusato perché imbarazzato dal non essere riuscito a proteggerla e a denunciare tutto.

Principe Harry trova lavoro a Silicon Valley non senza polemiche

Uno strano scherzo del destino quindi per il principe Harry trovare posto nella Silicon Valley e lavorare proprio per occuparsi del benessere psicologico dei dipendenti. Secondo quanto riporta l’Ansa, Harry ha trovato lavoro nella Silicon Valley come manager in BetterUp attiva nel coaching professionale e nelle consulenze sul benessere psicologico nei posti di lavoro in cui dovrà rivestire il ruolo di ‘chief impact officer’ contribuendo alle decisioni sulla strategia di prodotto e sulle iniziative di beneficenza dell’azienda. Inutile dire che la polemica e l’ironia hanno subito travolto il Principe, o ex, che non è stato in grado di aiutare la moglie, almeno in parte, e che adesso si troverà a dover affrontare spinose questioni psicologiche di estranei sul luogo di lavoro. Andrà meglio?

