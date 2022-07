Principe Harry, messe in vendita le sue mutande usate/ Gesto choc di Carrie Reichert: “L’ho conosciuto nudo…”

Carrie Reichert fa un gesto choc contro il principe Harry d’Inghilterra

Carrie Reichert ha messo all’asta le mutande usate di Harry D’Inghilterra. La spogliarellista ha conosciuto il nipote della Regina Elisabetta a Las Vegas nel 2012. Ricordiamo ancora oggi le notti brave di Harry e in particolare una foto che venne scattata in cui lui era apparso nudo mentre si copriva con le mani le parti intime mentre dietro di lui una ragazzo lo cingeva in vita. Lo scatto fece il giro del mondo e tutti mi si misero a gridare allo scandalo a corte. In quella sera stessa, Carrie avrebbe prelevato l’indumento intimo di Harry che andranno all’asta, il 17 agosto, insieme al vestito che Reichert indossava quando l’ha conosciuto.

Carrie Reichert ha rilasciato un’intervista al tabloid The Mirror e ha raccontato che quando ha conosciuto Harry D’Inghilterra era già nudo. La festa si stava svolgendo all’hotel Encore Wynn di Las Vegas e secondo quanto raccontato da Reichert il principe stava anche usando una stecca da biliardo come una chitarra elettrica. Carrie ha deciso di mettere all’asta la mutanda di Harry a distanza di anni ma ancora non è possibile sapere il prezzo finale. Per il momento Carrie vorrebbe arrivare ad un milione di dollari. Nessun commento è trapelato dalla famiglia reale. Bocca cucita anche per Meghan Markle, la moglie di Harry, che ha preferito il silenzio. L’asta è destinata a far parlare in queste settimane e in molti si chiedono già chi si aggiudicherà questo indumento.

Carrie Reichert svela un retroscena sul principe Harry: “È diventato noioso e…”

Carrie Reichert ha svelato un retroscena inedito su Harry D’Inghilterra. L’ex spogliarellista ha voluto ricordare i bei tempi in cui Harry amava divertirsi: “Harry è diventato molto noioso. Quando andava in giro per Las Vegas tutti lo amavano e adoravano il suo senso del divertimento. Almeno questi vestiti ricordano com’era una volta… quando Harry era il principe buffo. È un peccato che sia diventato serio e lunatico. Anche se padre sposato e con due figli dovrebbe divertirsi di tanto in tanto”.

Il nipote della Regina Elisabetta ha fatto discutere i tabloid di tutto il mondo per via delle sue serate in discoteca a base di alcol e donne. Durante una vacanza, Harry insieme a degli amici organizzò una festa all’hotel Encore Wynn di Las Vegas con alcune ragazze conosciute poco prima, tra cui la Reichert. In quell’occasione venne organizzata una partita a biliardo molto piccante. Chiunque perdeva era costretto a togliersi un indumento. Proprio in quell’occasione Carrie rubò al nipote della Regina Elisabetta un paio di slip neri e un costume da bagno. Carrie ne ha approfittato per mettere all’asta gli slip di Harry e punta ad una bella cifra. Una mossa che però fa discutere e che ha suscitato commenti negativi.











