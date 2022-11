Principe Harry, spunta una ex “Era il mio toyboy”/ Lei aveva 34 anni e lui solo 21

Catherine Ommanney: la relazione con il principe Harry

Non c’è pace per la famiglia reale inglese. Catherine Ommanney, ex concorrente di un noto reality show americano, ha affermato di aver avuto una relazione con il principe Harry, quando lei aveva 34 anni e lui solo 21 anni. A gennaio 2023 uscirà “Spare”, l’autobiografia del principe Harry, e per questo motivo l’ex star televisiva ha deciso di rivelare i dettagli sulla loro breve frequentazione. “Lo racconto perché sono certa che Harry non parlerà di me nella sua autobiografia Spare. Perché un principe non può avere rapporti con una donna di 34 anni e madre di due figli, semplicemente per la Famiglia Reale non è la cosa giusta”, ha detto Catherine Ommanney in una lunga intervista rilasciata al The Sun. La Ommanney, ora 50enne e mamma di due figli, ha raccontato del suo flirt con Harry avvenuto nel 2006 e durato circa un mese.

Harry e Meghan premiati per denuncia razzismo Royal Family/ Gli inglesi: "Mostruoso"

“Il principe Harry era il mio toyboy”

Nella lunga intervista al The Sun Catherine Ommanney ha parlato del suo primo incontro con il principe Harry, avvenuto in un locale a Chelsea: “Abbiamo iniziato a chiacchierare come adolescenti… Harry e io siamo andati in cucina e ha fatto un ottimo panino al bacon. Abbiamo iniziato a giocare a combattere e penso che stessimo lottando quando gli ho detto che dovevo tornare a casa. Fu allora che mi sollevò dal pavimento per la vita e mi tenne contro il muro. Mi ha dato il bacio più incredibile e appassionato che abbia mai avuto in vita mia. Sono rimasto assolutamente senza parole”. E ha aggiunto: “Lo chiamavo Baby, era il mio toyboy, ci divertivamo un sacco insieme”. Stando il racconto dell’ex star di “Real Housewives of D.C.”, lei e il principe si sarebbero scambiati molti messaggi, ma dopo altri due appuntamenti Harry ha cambiato numero e il loro flirt è finito.

LEGGI ANCHE:

Principe Harry: "Voleva una vita in Africa con Archie"/ "Incarico diplomatico pronto"Harry e Meghan Markle divorziano?/ L'indiscrezione da Londra: "Re Carlo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA