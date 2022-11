Principe Harry: “Voleva una vita in Africa con Archie”/ “Incarico diplomatico pronto”

Il principe Harry voleva trasferirsi in Africa con i figli

Una fonte vicina al principe Harry e alla duchessa Meghan Markle, la celebre amica della coppia la Dama Jane Goodall, ha rivelato al DailyMail che il principe si sarebbe voluto trasferire in Africa, dove in passato il principe ha trascorso parecchio tempo, definito dalla donna “uno dei periodi più felici della sua vita”. Non si sarebbe trattato di una fantasia fine a se stessa considerando che nel 2019 il Sunday Times aveva scovato delle carte in merito ad un’importate occasione lavorativa nel continente africano per Harry.

Harry e Meghan Markle divorziano?/ L'indiscrezione da Londra: "Re Carlo..."

Il ruolo che il principe Harry e la duchessa del Sussex avrebbero dovuto ricoprire in Africa non è chiaro, né è mai stato reso noto, anche se il Mail suppone che probabilmente si trattava di compiti soprattutto legati alla beneficenza e alla promozione della Gran Bretagna. Il documento portava la firma di Sir David Mannina, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, ma ovviamente non è mai stato messo in atto, come la storia ci ha dimostrato. La coppia reale, infatti, si è poi trasferita in Nord America, dove ha svolto alcuni compiti diplomatici prima di lasciare i doveri reali.

Profezia Nostradamus: "Morte Elisabetta nel 2022"/ "Carlo abdicherà e re sarà Harry"

Il rapporto del principe Harry con l’Africa

A quanto rivela sempre il DailyMail, il principe Harry nutrirebbe un autentico amore per l’Africa e più volte vi si sarebbe recato in visita, sia con Meghan Markle che da solo o con precedenti amanti. Un amore dimostrato anche attraverso la relazione con Chelsy Davy, originaria dello Zimbabwe e con la quale ha fondato un ente benefico per aiutare gli orfanotrofi africani, chiamato Sentebale. Similmente, anche la Markle avrebbe una certa affinità con il continente africano, e ha rivelato in un’intervista per il podcast Archetypes di avere un 43% di geni nigeriani (derivanti da sua madre, afroamericana).

"Meghan Markle voleva essere pagata agli eventi reali"/ Rumor "Per stringere mani e…"

Il Principe Harry negli ultimi anni (precisamente dal 2016) è diventato anche Presidente dell’African Parks Network, organizzazione che gestisce e preserva i parchi naturalistici in Africa. Mentre l’ultima visita del principe risalirebbe allo scorso agosto, quando a sorpresa si è recato nel continente per accendere i riflettori proprio sull’emergenza ambientale relativa ai parchi. Mentre a quanto rivela Vanityfair, l’ultima visita “lunga” di Harry in Africa risale al 2015 quando trascorse tre mesi tra Namibia, Tanzania, Sudafrica e Botswana. Nel 2016, invece, ha partecipato al programma 500 Elephants grazie al quale 500 elefanti sono stati salvati dall’estinzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA