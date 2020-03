Principe Ranieri III, marito di Grace Kelly/ L’incontro e il matrimonio

Il Principe Ranieri III è stato il marito di Grace Kelly, la Principessa di Monaco e attrice di fama mondiale. La loro storia d’amore rivive nella nuova puntata di “Grande Amore”, il docureality condotto da Carla Signoris in prima serata su Rai3. Come sempre al centro del programma alcune delle relazioni amorose rese impossibili da una serie di fattori ‘clamorosi’. Classe 1923, Rainier Louis Henri Maxence Bertrand de Grimaldi , conosciuto come Ranieri III di Monaco, nasce il 31 maggio a Monaco. Un destino segnato quello del Principe che nasce nella famiglia simbolo della città di Monaco: la madre è Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlotte, Louise, Juliette, Duchessa del Valentinois, mentre il padre è il Principe Pierre, Marie, Xavier, Antoine, Melchior, Conte di Polignac. A soli 26 anni Ranieri diventa il Principe sovrano di Monaco succedendo a suo nonno Principe Louis II dopo che la la Principessa Ereditaria Charlotte aveva rinunciato al trono. Alcuni anni dopo sulla Croisette incontra la donna della sua vita: si tratta di Grace Kelly, attrice americana bellissima e quasi irraggiungibile. Tra i due scatta l’amore e solo un anno dopo si sposano con una delle cerimonie più belle e seguite della storia. E’ il 18 aprile del 1956 quando Ranieri e Grace-Patricia Kelly si sposano. Un amore e un matrimonio che spingono la diva hollywoodiana a rinunciare alla sua carriera per dedicarsi ai figli Caroline, Albert e Stephanie. Non solo, la Kelly dedica buona parte della sua vita anche alle battaglie charity portando grandi nomi e star del cinema di Hollywood nel principato di Monaco. Purtroppo però il fato ha in serbo per loro un tragico epilogo, visto che la bellissima Grace Kelly muore in un tragico incidente automobilistico a soli 52 anni.

Principe Ranieri III di Monaco: con lui lo Stato diventa membro dell’ONU

Non solo il marito di Grace Kelly, Il Principe Ranieri III di Monaco è stato uno dei regnanti più importanti per il Principato di Monaco. Con la sua ascesa al trono, Ranieri nel corso degli anni ha portato il Principato di Monaco verso una nuova epoca. Il suo operato e i suoi maturati studi hanno permesso a Ranieri di intensificare e diversificare le sue azioni in diversi ambiti: dalla politica alla sanità, senza dimenticare settori come l’economia, la diplomazia internazionale, la scienza, la cultura fino alla comunicazione. Un uomo che nel 1962 ha dato al Principato di Monaco anche una nuova Costituzione riuscendo successivamente, nel 1993, a far entrare Monaco nella lista dei Stati Membri dell’Onu. Una vita dedita al suo “principato”, ma anche alla sua amata Grace e ai suoi figli. Gli ultimi anni di vita però ha sofferto di diversi problemi di salute fino alla morte sopraggiunta il 6 aprile del 2005 a Monaco all’età di 81 anni.



