Principe William ha avuto il covid: “Difficoltà a respirare”/ Notizia tenuta nascosta

Nei palazzi reali di Inghilterra non c’è stato soltanto Carlo ad aver contratto il coronavirus, ma anche il principe William. Il primogenito di Charles e Diana, secondo in linea di successione al trono dopo il padre, ha avuto il covid durante la scorsa primavera (quando si è ammalato oltre a Carlo anche il primo ministro Boris Johnson). All’interno del Palazzo la notizia non era comunque trapelata, e si era preferito non farlo sapere «perché il paese aveva già tante preoccupazioni». L’indiscrezione bomba è stata sganciata quest’oggi dal tabloid britannico The Sun, e lo stesso giornale ha poi aggiunto che il principe si è ripreso in fretta, è guarito bene anche se comunque non è stato facile superare il virus, accusando stanchezza e spossatezza per diverse settimane dopo la negativizzazione. Le condizioni fisiche del ragazzo hanno destato forte preoccupazione, scrive ancora il Sun, anche perchè lo stesso ha avuto delle difficoltà respiratorie nonostante l’età giovane, 38 anni, e il fisico in buone condizioni.

PRINCIPE WILLIAM POSITIVO AL COVID AD APRILE: “NON VOLEVO FARE PREOCCUPARE NESSUNO”

La notizia di William è stata successivamente confermata da Kensington Palace che ha comunque spiegato che non saranno fornite altre delucidazione in merito, e nessun commento. Stando alla stampa britannica, William si sarebbe isolato ad Anmer Hall, tenuta con sede nel Norfoldk, dove vive di solito con la moglie Kate, nonché i suoi tre figli, il piccolo Louis di due anni, la bella Charlotte di cinque, e il più grandicello, George, di sette, il loro primogenito. Dopo la convalescenza, e una volta ripresosi, il ragazzo è tornato a lavorare e durante il mese di aprile è riuscito a partecipare a ben 14 eventi virtuali. Secondo quanto riferito dai media d’oltre Manica il momento peggiore sarebbe avvenuto il 7 aprile, giorno in cui lo stesso principe non prese parte ad alcuna attività. «Stavano succedendo tante cose serie e non volevo fare preoccupare nessuno», avrebbe spiegato il figlio di Lady D ad un suddito che lo ha incontrato di recente. La moglie Kate è sempre rimasta negativa.



