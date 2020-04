Principe William “Paura per mio padre Carlo”/ “Per i miei nonni sto facendo…”

Pubblicità

Il principe William continua a tenere salde le redini del regno inglese e proprio nei giorni in cui si è parlato della positività del papà Carlo al Coronavirus in molti hanno pensato che il suo momento fosse vicino. Inutile dire che mentre i fan del gossip reale sognano, per il principe William ci sono stati attimi di panico perché Carlo resta suo padre e, se vogliamo, il suo unico genitore in vita. A questo va sommato il fatto che la paura che anche i suoi nonni potessero risultare positivi lo ha tenuto in tensione per un po’ proprio come sta accadendo ai comuni mortali costretti in quarantena lontano dalle persone a cui vogliono bene. Attualmente William e Kate, i duchi di Cambridge stanno trascorrendo l’isolamento domiciliare con tutta la famiglia ad Anmer Hall, la residenza in campagna nel Norfolk, ma il loro pensiero è proprio ai loro cari.

IL PRINCIPE WILLIAM TEME PER IL PADRE CARLO E LA NONNA ELISABETTA

Proprio nelle scorse ore il principe William, in un’intervista alla BBC, ha spiegato riguardo suo padre: “Devo ammettere che all’inizio ero abbastanza preoccupato, alla sua età i rischi sono maggiori. Mio padre ha sofferto in passato di diverse infezioni al torace, raffreddori e cose del genere, e quindi ho detto a me stesso che poteva sconfiggere anche questo”. Altra storia quella che riguarda i nonni di William e, in particolare, la regina Elisabetta la cui età ormai è vicina ai 100 anni e, quindi, soggetto ancor di più a rischio in questa difficile situazione: “Ovviamente penso molto attentamente ai miei nonni. Stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che siano isolati e protetti”.



