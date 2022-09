Principessa Anna, chi è la figlia della Regina Elisabetta II/ Due matrimoni e due figli Peter e Zara

Anna, chi è la principessa e figlia della Regina Elisabetta

Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor è la figlia della Regina Elisabetta e del Principe Filippo di Edimburgo. Unica e sola figlia femmina della compiante Regina Elisabetta, la Principessa Anna è nata il 15 agosto del 1950. Sorella Re Carlo III, Andrea e Edoardo, dopo che la madre è salita al trono diventando la Regina d’Inghilterra, è stata nominata la 16eima in linea di successione al trono. La figlia della Regina Elisabetta si è sposata due volte: nel 1973 con Mark Phillips da cui ha avuto due figli, e successivamente nel 1992 con Timothy Laurence, comandante della Royal Navy. Famosa per il suo carattere ribelle, Anna è stata un campionessa di cavallo e può vantare un record speciale: è stata la prima della Royal Family a partecipare ai Giochi Olimpici.

Figlia prediletta di papà Filippo, duca di Edimburgo, Anna oltre a farsi conoscere ed apprezzare per il suo talento nell’equitazione si occupa anche di più di 200 organizzazioni caritatevoli.

Principessa Anna: due matrimoni e due figli

La Principessa Anna, la figlia della Regina Elisabetta, si è sposata due volte. Il primo matrimonio è stato nel 1973 con Mark Phillips, luogotenente del primo reggimento di Dragoni della Regina. I due si sono sposati nell’abbazia di Westmister a Londra e dal loro amore sono nati due figli: Peter nel 1977 e Zara nel 1981. Nonostante i figli, la coppia nel 1989 annuncia il divorzio. Successivamente, Anna si innamora di Timothy Laurence, figlio del comandante Guy Stewart Laurence e di Barbara Alison Symondsil, con una cerimonia al Castello di Balmoral.

Il saluto di Anna, la figlia della Regina Elisabetta

Anna, la tanto amata figlia della Regina Elisabetta, ha voluto ricordare ed omaggiare la mamma con un commovente messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale della Royal Family. La Principessa Anna ha postato una foto in compagnia dell’amata mamma scrivendo: “ho avuto la fortuna di condividere le ultime 24 ore della vita della mia carissima mamma. È stato un onore e un privilegio accompagnarla nei suoi ultimi viaggi. Testimoniare l’amore e il rispetto mostrati da così tanti in questi viaggi è stato sia umiliante che edificante”. Non solo, la Principessa ha aggiunto: “condivideremo tutti ricordi unici. Offro i miei ringraziamenti a tutti coloro che condividono il nostro senso di perdita”.

Infine il ringraziamento alla Regina: “forse ci è stato ricordato quanto della sua presenza e del suo contributo alla nostra identità nazionale davamo per scontato. Sono anche così grato per il supporto e la comprensione offerti al mio caro fratello Charles mentre accetta le responsabilità aggiuntive del Monarca. A mia madre, la regina, grazie”.











