Principessa Eugenia, il suocero positivo al Coronavirus/ “George è molto malato”

Il suocero della principessa Eugenia ha il Coronavirus. Un nuovo caso di contagio da Covid – 19 nella famiglia reale britannica dopo quello del Principe Carlo e dell’ex marito di Camilla Parker Bowles. Nelle ultime ore il tabloid britannico Daily Mail ha rivelato che un altro membro della Royal Family sta lottando contro il Coronavirus. Si tratta di George Brooksbank, il suocero della principessa Eugenia, figlia del principe Andrea e di Sarah Fergusson. L’uomo ha 71 anni e al momento è ricoverato in terapia intensiva dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate per via del contagio da Covid-19. Non solo, stando a quanto rivelato in esclusiva dal Daily Mail, anche la moglie Nicole sarebbe positiva al tampone da Coronavirus. “È un periodo traumatico per Jack ed Eugenie – si legge sul tabloid britannico Daily Mail – George è molto malato ma l’intera famiglia si è radunata per sostenere la moglie Nicole”.

Suocero principessa Eugenia sta male per il Coronavirus

Un doppio contagio nella Royal Family stando a quanto trapelato dalle pagine del tabloid britannico Daily Mail. Non solo il suocero della principessa Eugenia positivo al Coronavirus, ma anche la suocera Nicole che però starebbe in condizioni nettamente migliori rispetto al marito. George Brooksbank, questo il nome del suocero di Eugenia, è ricoverato in terapia intensiva e sta combattendo tra la vita e la morte, mentre la moglie Nicole sarebbe a casa con sintomi lievi. Il suocero della Principessa Eugenia ha 71 anni ed è un commercialista in pensione molto apprezzato anche alla Regina Elisabetta. Le condizioni di salute dell’uomo si sono aggravate nelle ultime ore per via del contagio da Covid-19, ma stando a quanto trapelato da un amico vicino alla famiglia, tutti si sono stretti intorno a George : “sono estremamente grati per l’eccellente cura che il 71enne sta ricevendo. Stanno pensando a tutte le altre famiglie che sono state colpite in modo simile in questo momento”. Non solo, la preoccupazione nelle ultime ore è cresciuta per via di una notizia circa una possibile gravidanze della bella principessa. Se fosse davvero in dolce attesa la Principessa rischierebbe davvero tanto sia per lei che per la nascita del futuro eredo. Sarà davvero così? Sta di fatto che sia Eugenia che la madre Sarah, duchessa di York, nelle ultime ore ore si sono impegnate in prima persona per trovare e consegnare forniture alimentari e igieniche al personale del servizio sanitario nazionale presso gli ospedali di Londra e Berkshire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA