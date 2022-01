Principessa in incognito/ Su Rai 2 il film con Bernie Yao

Principessa in incognito, film di Rai 2 diretto da Allan Harmon

Principessa in incognito sarà trasmesso su Rai 2 oggi, martedì 4 gennaio 2022, a partire dalle 15.30. Il film è del 2019, si tratta di una favola, dove questa volta i ruoli sono invertiti: la principessa si innamora di un comune borghese.

La regia è di Allan Harmon, in 11 anni di carriera ha diretto 6 film molti di genere natalizio. La protagonista è Natalie Hall, in 9 anni di carriera ha interpretato 3 film e 1 serie tv. Il cast si compone di altri attori quali: Bernie Yao, Lara Gilchrist e Mackenzie Gray.

Principessa in incognito, la trama del film: un gran galà di copertura

La protagonista di Principessa in incognito è Carly, una principessa che lavora in incognito in uno Ski Resort. Alla ragazza le viene dato l’incarico di organizzare un gran galà con lo scopo di raccogliere fondi per una causa sociale: salvare il resort dal fallimento. Ad aiutarla nell’impresa interviene Jessie.

Ai due giovani viene chiesto di invitare personaggi noti dello spettacolo e dell’alta società, ma l’evento si rivela un flop. Nonostante lo sforzo, le celebrità che hanno detto di partecipare, all’ultimo minuto hanno dato forfait, altri non hanno accettato l’invito per altri impegni e chi ha partecipato non è stato soddisfatto dell’organizzazione, anche la raccolta fondi non è stato un successo a discapito del resort che rischia di fallire.

Quando il proprietario l’accusa di non essere stata in grado di recuperare nemmeno un attore famoso o un conduttore noto della tv, Carly gli risponde che in verità il personaggio più famoso era presente all’evento e rivela la sua vera identità. Lei è una nota principessa inseguita dai rotocalchi rosa, che ha voluto lasciare per breve tempo il suo regno per vivere un po’ di tranquillità lontana dal gossip in una piccola ma graziosa località sciistica. Raccontare la verità la mette in cattiva luce agli occhi di Jessie che tutto immagina tranne di aver avuto a che fare con una principessa. La storia sembra non avere un buon finale, ma poi l’amore vince su tutto anche sulle diversità di ceto sociale.

