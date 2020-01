Principessa in incognito/ Su Rai 2 il film con Casey Manderson (oggi, 2 gennaio 2020)

Principessa in incognito è una commedia sentimentale che va in onda nel pomeriggio di Rai 2 di oggi, giovedì 2 gennaio 2020. Infatti, a partire dalle ore 15.35, andrà in onda il film , realizzato negli Stati Uniti nel 2019 e all’insegna dei buoni sentimenti. Il film è tratto da una sceneggiatura di Erinne Dobson, con le musiche di Christopher Nickel, il montaggio di Trevor Mirosh e i costumi di Liene Dobraja. La pellicola, invece, è stata diretta dal regista Allan Harmon, che nel corso del suo percorso professionale si è occupato anche delle serie televisive Andromeda e ER: storie incredibili, oltre che dei titoli cinematografici Le regole dell’inganno, Sapore di Natale e Il mio amore passato e futuro. Il cast è guidato dall’attrice e cantante canadese Natalie Hall, che ha preso parte anche alle serie TV Law & Order: Unità Speciale, The Good Wife, La valle dei pini, Pretty Little Liars, Star-Crossed, UnReal e Streghe. Viene affiancata dal collega Chris McNally, noto a sua volta per la serie Supernatural e per i film John Apple Jack, Hearts of Christmas e Sailing Into Love. Il cast viene completato da Casey Manderson, Brendon Zub, Lara Gilchrist, Kazumi Evans e Mackenzie Gray.

Principessa in incognito, la trama del film

La trama di Principessa in incognito è tutto sommato abbastanza semplice. Protagonista principale è Carly, una ragazza che lavora in una stazione sciistica, ma che in realtà nasconde un segreto molto importante. In realtà, lei è una principessa che ha scelto di vivere per un anno da persona comune, senza alcun genere di privilegio nobiliare e sociale. La donna sta lavorando per organizzare una serata di gala e deve raccogliere fondi. Lo fa con l’aiuto del fratello del proprietario dell’azienda in cui lavora, l’aitante Jesse. La serata non si conclude nella maniera migliore, anche a causa dell’assenza di numerose figure di spicco. Il resort viene messo in grave difficoltà e rischia il fallimento, ma nel frattempo Carly e Jesse si innamorano. A questo punto, la ragazza è costretta a rivelare la propria vera identità per salvare la struttura e farla tornare ai fasti d’un tempo. Tra numerosi colpi di scena, riuscirà nel suo intento.

