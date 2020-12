Principessa in incognito/ Su Rai 2 il film con Natalie Hall (oggi, 31 dicembre 2020)

Principessa in incognito va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, giovedì 31 dicembre, alle ore 14. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2019 negli Stati Uniti d’America e distribuita direttamente sul circuito televisivo e in quello della Home Video. La regia di questo film è stata affidata a Allan Harmon il quale si è occupato anche del soggetto e dello sviluppo della sceneggiatura. Nel cast sono presenti tra gli altri numerosi attori americani conosciuti anche in Italia che si occupa la soprattutto di televisione come Natalie Hall, Chris McNally, Casey Manderson, Brendon Zula, Lara Gilchrist e Mackenzie Gray.

Principessa in incognito, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Principessa in incognito. Una principessa di un regno europeo stanca dei tanti impegni di corte e di non poter avere una vita in linea con quelle che sono le esigenze di una ragazza della sua età, decide di scappare dalla corte e di cercare un’esperienza che possa soddisfarla sotto questo punto di vista. Dopo aver percorso qualche decina di chilometri in treno si ritrova in un resort in cui si pratica sci durante il periodo invernale e fingendo di essere alla ricerca di un lavoro viene assunta dal giovane gestore di nome Jesse. Nonostante non abbia mai lavorato in vita sua, la giovane principessa si dimostra immediatamente molto abile nel districarsi dinnanzi alle più disparate esigenze dimostrando grande impegno e soprattutto volenterosa ad avere una vita serena.

Tra l’altro avendo una certa esperienza per quanto riguarda l’organizzazione di feste e di serate all’insegna della ricerca e della raccolta fondi, decide di dare una mano al proprio datore di lavoro per organizzare una serata di gala che naturalmente ha come obiettivo quello di fare del bene. Purtroppo le risorse per l’organizzazione dell’evento sono quanto mai ridotte per cui non è possibile richiedere la presenza di alcun personaggio famoso. L’assenza di un programma di intrattenimento all’altezza delle aspettative e soprattutto la mancanza di una personaggio che possa fungere da padrino oppure da madrina della serata diventano un importante ed insopportabile ostacolo.

La giovane principessa che nel frattempo ha iniziato a sentire un certo legame affettivo nei confronti del proprio datore di lavoro si trova quindi dinnanzi ad un bivio, mantenere incognito il suo status sociale e quindi non far nulla di concreto per evitare che la serata possa dimostrarsi un fiasco completo oppure rivelare a tutti la sua vera identità e quindi diventare la vera star della serata. La giovane donna dovrà dimostrarsi matura e soprattutto fare i conti con le conseguenze che la sua scelta potrebbe avere nel nascente rapporto sentimentale con l’uomo.



