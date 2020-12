Principessa per caso/ Su Rai 2 il film con Bethany Joy Lenz

Principessa per caso andrà in onda nel pomeriggio di Rai 2 alle ore 14.00 del 29 dicembre ed è una commedia sentimentale girata nel 2018 da da Mike Rohl. Il film che è stato prodotto e distribuito da Hallmark Channel vede come attori protagonisti due volti relativamente conosciuti del panorama televisivo come Bethany Joy Lenz e Will Kemp. A supportarli durante il film ci sono inoltre Simon Dutton, Joseph Thompson e Brittany Bristow. Le riprese della pellicola si sono svolte quasi interamente a New York e la figura del matchmaker su cui si focalizza la storia esiste davvero nella realtà. Nella città così come in tutto il mondo infatti sono sempre di più le persone che si prodigano per trovare l’anima gemella al prossimo.

Principessa per caso, la trama del film

La storia di Principessa per caso si focalizza sulla protagonista Kate, una ragazza di New York molto famosa in città per essere bravissima a trovare l’anima gemella per chiunque le chieda aiuto. Il suo nome inizia a diventare tanto famoso che la voce sulla sua abilità viaggia fino a raggiungere il regno di Voldavia. Questo luogo fittizio è governato dal re Edward, un monarca preoccupato dal fatto che suo figlio non ha ancora trovato moglie ed è proprio questo che lo spinge a rivolgersi a Kate.

Il re propone alla donna di trovare la compagna perfetta per il principe Sebastian e appena arrivata nella capitale del regno Kate mette tutta se stessa nell’impresa. Purtroppo per lei Sebastian non condivide le idee del padre e non è assolutamente interessato a trovare moglie, cosa che mette sempre più in allarme il Re che vorrebbe che al prossimo evento nazionale il principe presentasse ai suoi sudditi la loro futura sovrana. Riuscirà Kate a convincere Sebastian ad impegnarsi nella ricerca dell’anima gemella?



