Principessa per caso/ Su Rai 2 il film targato Hallmark Channel

Principessa per caso, film di Rai 2 diretto da Mike Rohl

Principessa per caso sarà trasmesso oggi, 29 dicembre, a iniziare dalle ore 15.30 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a una commedia addolcita da tratti sentimentali prodotta nel 2018 dalla Hallmark Channel e diretto sapientemente da Mike Rohl.

Nel cast del film tra gli altri troviamo Will Kemp, Bethany Joy Lenz, Brittany Bristow, Simon Dutton, Joseph Thompson e molti altri ancora. È un classico film romantico per la televisione anche se va detto che nonostante i suoi pregi ha fin troppi difetti ma si lascia comunque guardare.

Principessa per caso, la trama del film: una dote particolare

La protagonista delle vicende di Principessa per caso è una ragazza di nome Kate originaria di New York, riuscita a raggiungere la notorietà grazie ad una dote molto particolare. La giovane infatti ha un talento smisurato nel riuscire a trovare l’anima gemella per tutti, rivelandosi una sorta di cupido dei nostri tempi.

Tanta è la notorietà che Kate riesce ad ottenere, da venir contattata addirittura dal re che governa la regione fittizia di Voldavia. Il sovrano è costantemente preoccupato per il proprio figlio, considerato incapace di trovare la donna giusta per prosperare e dare seguito alla dinastia regale.

La donna stimolata dall’obiettivo accetta la proposta e si reca immediatamente nella capitale del regno per aiutare il principe Sebastian a coronare il sogno d’amore. Dopo svariati incontri e tentativi però, il principe decide di confessare una grande verità all’agente matrimoniale; egli infatti non ha alcuna intenzione di trovare una donna per trascorrere il resto della sua vita.

La situazione così si complica e il rischio è quello di adirare non poco Re Edward. I tempi stabiliti dal sovrano iniziano infatti ad arrivare al termine, con la donna che non ha più idee su come trovare la giusta soluzione. Incredibilmente però, complice la stretta vicinanza con Sebastian, la donna finisce per innamorarsi di lui e dei suoi modi dolci e romantici, finendo per essere lei stessa la soluzione per raggiungere l’obbiettivo.



