Principessa per sempre/ Su Rai 2 il film con Fiona Gubelmann (oggi, 30 dicembre)

Principessa per sempre andrà in onda oggi, mercoledì 30 dicembre, su Rai 2 a partire dalle ore 14.00. Il film è stato girato nel 2018 e diretto da Lee Friedlander, regista, sceneggiatrice e produttrice americana. Negli ultimi anni ha girato diversi film TV, come All for Love, Switched for Christmas, Love, of Course e la serie TV Good Girls. La sceneggiatura è curata da Duane Poole, Gary Goldstein, Aury Wallington, mentre le musiche sono composte da Daniel Belardinelli.

Principessa per sempre, la trama del film

Il film commedia Principessa per sempre, diretto da Lee Friedlander, racconta la storia della giovane Sara (Fiona Gubelmann), una romantica ragazza che sogna di incontrare l’uomo perfetto e realizzare il suo desiderio più grande: sposarsi. Il sogno sembra avverarsi quando il fidanzato Daniel (Torrance Coombs) la chiede in moglie. Sara è entusiasta, ma c’è un problema poiché Daniel è il principe di St.Ives, un piccolo paese e per poter sposare Sara deve avere la benedizione dei genitori. La sorella del principe, Marie (Fiona Bell) accoglie Sara a braccia aperte e cerca di insegnare alla futura cognata tutti i segreti per diventare una brava e amata principessa.

La giovane ragazza tuttavia fatica ad ambientarsi: la realtà è diversa da ciò che si era immaginata poiché ci sono usanze, regole e rituali rigidi da rispettare. Questa situazione la porterà a riflettere e interrogarsi se basta davvero l’amore. Come andrà a finire?



© RIPRODUZIONE RISERVATA