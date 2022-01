Principessa per sempre/ Su Rai 3 il film con Fiona Gubelmann

Principessa per sempre, film di Rai 3 diretto da Lee Friedlander

Principessa per sempre andrà in onda su Rai 3 oggi, lunedì 3 gennaio, a partire dalle ore 15.30. Una graziosa commedia romantica con la regia di Lee Friedlander, prodotta nel 2018 negli USA. Il film ricalca la favola più comune nei sogni delle romantiche fanciulle che sognano di incontrare e sposare il principe azzurro.

Il trono di cuori/ Su Rai 2 una dolcissima commedia romantica

Nel cast: Fiona Gubelmann e Torrance Coombs nel ruolo dei protagonisti Sara e Daniel, insieme a Fiona Bell (nei panni di Marie Dimarco), John Guerrasio (Bert Dimarco), Carmen Du Sautoy (Regina Patricia), Barry McGovern (Re Edmond), Rebekah Wainwright (Principessa Fiona).

Principessa per sempre, la trama del film: l’uomo dei tuoi sogni

Protagonista del film Principessa per sempre è Sara (interpretata da Fiona Gubelmann), una giovane insegnate del New Jersey che come tutte le donne romantiche spera di poter incontrare un giorno l’uomo dei suoi sogni. Il suo desiderio viene esaudito: si innamora a sua insaputa di un vero e proprio principe azzurro.

Seguendo una stella/ Su Canale 5 il film con Bethany Joy Lenz

Il fidanzato Daniel (Torrance Coombs) è, infatti, il principe del piccolo regno di St. Ives. I due si amano, Daniel non ha alcun dubbio, vuole sposare Sara ma sa che i suoi genitori non approvano e per celebrare le nozze ha bisogno della loro benedizione. Ma è solo quando Daniel chiede a Sara di sposarlo che rivela le sue nobili origini: non è soltanto l’aspirante scrittore che lei conosceva. Perciò spiega a Sara, felicissima di diventare presto sua moglie, che sarà necessario ottenere l’approvazione dei suoi genitori, loro sono il re Edmond e la regina Patricia, sovrani di St. Ives. Sara, al settimo cielo dalla gioia, non immagina di dover affrontare un mondo così lontano dalle sue abitudini, inquadrato in rigidi protocolli, fatto da etichette ed usanze.

My best friend's Christmas/ Un film basato sul misunderstanding sentimentale

Il principe Daniel e Sara possono però contare nel parere favorevole di Danny, sorella di Daniel. Quindi Sara è sostenuta dalla cognata nel suo faticoso impegno volto a conquistare presto la simpatia dei reali. Danny cercherà di aiutarla in ogni modo possibile, le insegnerà tutti i segreti per poter diventare una vera e propria principessa, le darà consigli su come comportarsi a corte, come mostrarsi ai sudditi, le spiegherà come rispettare rigorosamente il cerimoniale di corte.

Non saranno poche le difficoltà con cui dovrà scontrarsi Sara e cadrà in molti errori che rischieranno di metterla in ridicolo e rovinare tutto, ma tenterà fino in fondo cercando anche di rimanere fedele a sè stessa e alla sua personalità, continuerà ad impegnarsi fino a sentirsi pronta a regnare accanto al suo amato principe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA