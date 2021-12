Principessa Sissi, la storia vera/ L’imperatrice d’Austria e regina d’Ungheria

La storia vera di Sissi imperatrice d’Austria e regina d’Ungheria

Sissi, imperatrice d’Austria e regina d’Ungheria: la storia vera di una principessa icona di stile amata in tutto il mondo. Elisabetta Aurelia Eugenia, questo il suo vero nome, è nata il 24 dicembre del 1837 a Monaco dall’arciduca Massimiliano e dalla principessa Ludovica nel palazzo dei Duchi di Baviera sulla Ludwigstrasse. Terza di otto figli, Sissi vive un’infanzia serena e spensierata nel castello di Possenhofen, residenza estiva della famiglia ducale. Un’infanzia fiabesca quella della principessa che vive in mezzo ai boschi che diventano la cornice perfetta per colazioni all’aria aperta e non solo. Una delle sue più grandi passioni è andare a cavallo, ma ama anche rilassarsi a contatto con la natura ascoltando gli uccellini cantare, ma anche osservare gli animali. Proprio nella residenza estiva, Sissi vive la sua prima cotta d’amore per Riccardo, lo scudiero di casa. Un amore che fa soffrire la piccola Sissi costretta a dirgli addio visto che Riccardo lascia la tenuta facendoci ritiro quattro mesi dopo gravemente ammalato. La sua morte è il primo grande dolore per Sissi.

Sissi, serie Tv/ Anticipazioni puntata 28 dicembre: una storia non sempre "da favola"

La vita della principessa Sissi cambia nell’agosto del 1853 quando la madre Ludovica e la zia Sofia decidono di far sposare Elena con il giovane Francesco Giuseppe. Il 15 agosto del 1853 tutte le donne della famiglia di Sissi lasciano Possenhofen per recarsi dall’imperatore Francesco Giuseppe che durante l’incontro però si innamora perdutamente di Sissi. Un vero e proprio colpo di fulmine per l’imperatore pronto a tutto pur di sposare la giovane Sissi.

Bianca Maria Scapardone, la Contessa di Challant/ Una delle prime femme fatale

Sissi, il matrimonio con l’imperatore Francesco Giuseppe

L’incontro tra Sissi e l’imperatore Francesco Giuseppe cambia per sempre la vita della giovane principessa. Dopo il ballo del 17 agosto del 1853 che vede Francesco Giuseppe trascorrere la prima serata di gala con la futura moglie, iniziano i preparativi per il matrimonio. Prima però Sissi deve imparare tre lingue e studiare storia e geografia. Non solo, l’arciduchessa Sofia richiede anche che la futura moglie dell’imperatore perfezioni la postura e migliori nel ballo aggiustando anche i denti. A Vienna, infatti, non è permesso che una imperatrice, seppur bellissima, non possa sorridere per la presenza di denti gialli! I preparativi però sono vissuti molto male dalla giovane principessa che ad una dama di compagnia confessa: “certo che lo amo molto, ma se solo non fosse imperatore…!”.

Francesco Giuseppe I d'Austria/ Durata del suo regno ha superato ogni altro sovrano

Francesco Giuseppe prima del matrimonio è molto presente nella residenza di Possenhofen dove trascorre piacevoli giornate sul lago di Starnberg con la futura sposa lontani dal clamore e dai preparativi al regno. Intanto ancor prima del matrimonio Sissi è già una celebrità: amatissima in Austria e Germania, la futura imperatrice da sognare tutti incarnando una storia che diventa Fabia. Il 20 aprile del 1853 Sissi lascia Monaco per il suo ingresso trionfale a Vienna. Il 24 Aprile 1853 Sissi e Francesco Giuseppe si sposano nella Chiesa degli Agostiniani a Vienna. Il resto è storia!



© RIPRODUZIONE RISERVATA