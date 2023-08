Principessa Vittoria Odescalchi derubata dai ladri a Roma/ Cassaforte smurata: bottino da 2 milioni di euro

Furto da due milioni di euro a casa della principessa Odescalchi: smurata cassaforte, ma per i ladri sarà difficile “piazzare” il bottino

Un bottino da quasi due milioni di euro. E’ questo il valore del furto avvenuto nello splendido appartamento romano della principessa Vittoria Odescalchi. Sembra la storia di un film, invece è realtà. Secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni giornalistiche i ladri avrebbero smurato la cassaforte della Principessa, aprendola con grande discrezione e rapidità. Il Messaggero, nello specifico, racconta che il colpo sarebbe avvenuto mercoledì pomeriggio nella casa della principessa in Via Cavour.

Un gruppo di malviventi, sfruttando l’assenza della Principessa e dei vicini, sarebbe riuscito a forzare una portafinestra sul terrazzo, svuotando mobili, cassettiere e armadi. Ecco quindi “apparire” la cassaforte, dove vi era un prezioso tesoro da circa due milioni di euro. La banda è fuggita col bottino, che ora sarà difficile da “piazzare” trattandosi di pezzi unici.

Roma senza pace, quanti furti nella capitale. A ferragosto un trentacinquenne è finito in manette

In queste ore la polizia sta lavorando duramente per rintracciare i responsabili del furto a casa della principessa Odescalchi. Al vaglio ci sarebbero anche diversi filmati estratti da alcune telecamere della zona. Purtroppo il furto nell’appartamento della principessa non è l’unico caso da raccontare in questa calda estate capitolina. Pochi giorni fa, a Ferragosto, un trentacinquenne è stato visto mentre provava a forzare una cassaforte, prima di finire in manette con l’accusa di furto aggravato e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale a cui era sottoposto.

Il ladro, in quel caso, è stato beccato con “pezzi” da 250 euro in contanti e 4 pc portatili che avevo riposto in uno zaino. I computer, secondo alcune verifiche, erano stati sottratti ad centro sportivo a poca distanza dal punto in cui era stato colto sul fatto dai carabinieri.











