Principesse Selassié non sono laureate?/ Gelo al GF Vip: “Sì, ma online”, Signorini…

Le principesse Selassié – Jessica, Clarissa e Lucrezia – non sono laureate? La domanda è spuntata fuori nel corso della scorsa diretta del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini ha annunciato per loro la presenza di una busta nera, il cui contenuto dichiarava “Le principesse non ce la contano giusta”. Signorini ha poi spiegato il perché di questa affermazione: “Non ce la raccontate giusta perché, care le mie principesse, voi vi siete presentate al Grande Fratello Vip dicendo di essere laureate. Eppure, proprio ieri, la vostra università ci ha chiesto di fare una rettifica, perché sostengono che voi non vi siete mai laureate presso la loro università”. Parole che fanno cadere il gelo in salotto. Signorini chiede quindi spiegazioni, rivolgendosi in particolare alla maggiore delle tre.

Le principesse Selassié sono davvero laureate? Signorini scopre le carte…

Jessica Selassié prende parola per spiegare al Grande Fratello Vip la questione: “Noi non abbiamo detto qual era l’università. – ammette subito – Noi abbiamo cominciato presso l’università americana qui a Roma, c’è la possibilità di proseguire corsi online, ci sono università americane che danno questa possibilità in America, quindi siamo laureate online.” Quando però Signorini chiede qual è, dunque, l’università in cui si sono laureate, loro tentennano imbarazzate. È Clarissa dunque ad intervenire per dire la sua: “Io è da tanti anni che studio online, tutta la gente che mi conosce lo sa che è da quando ho 15 anni che studio online, da prima della pandemia.” Signorini stempera allora il tutto con una battuta: “Ma siete Selassié o SOLAssié?”

